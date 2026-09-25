Secretul din spatele „renașterii” lui Radu Drăgușin! Florin Manea a oferit toate detaliile: „Trebuie să domine”

Secretul din spatele „renașterii” lui Radu Drăgușin! Florin Manea a oferit toate detaliile: „Trebuie să domine” Serie A
SPORT.RO
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Florin Manea a vorbit despre cum Radu Drăgușin și-a recăpătat forma la Fiorentina.

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Din articol

Transferat în iarna lui 2024 la Tottenham, în Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO, Radu Drăgușin nu a reușit să se impună, astfel că perioada de mercato ce tocmai s-a încheiat l-a găsit pe român la Fiorentina, sub formă de împrumut.

Secretul din spatele „renașterii” lui Radu Drăgușin

Pe lângă concurența acerbă, Radu Drăgușin a avut parte și de o accidentare grea în perioada petrecută în Premier League, astfel că a făcut, cel puțin la prima vedere, pasul corect în momentul în care a semnat cu Fiorentina.

Serie A este campionatul în care cota românului a explodat, iar o revenire în Italia se anunța a fi de bun augur. Zis și făcut, Radu Drăgușin a evoluat ca titular în toate partidele disputate de Fiorentina.

Dacă începutul a fost unul greu, Radu Drăgușin fiind responsabil pentru toate golurile primite de echipa sa în înfrângerea cu Frosinone din 29 august, forma românului a cunoscut o turnură pozitivă.

Mai exact, presa din Italia relatează că „Dragonul” a purtat o discuție de aproximativ două ore cu Florin Manea după partida pierdută în fața echipei la care este legitimat Daniel Bîrligea. Agentul i-a transmis lui Drăgușin că are calități peste medie, iar încrederea este tot ce îi lipsește.

„I-am amintit ce fel de jucător este, un jucător de top care trebuie să domine pe teren”, a declarat agentul, potrivit Firenze Viola. De la acel moment, forma lui Drăgușin a cunoscut o creștere importantă.

  • Dragusin fiorentina imago1083453026h
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Cifrele lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Radu Drăgușin a adunat deja șapte prezențe pentru Fiorentina, fiind de fiecare dată titular. Mai mult decât atât, fundașul a contribuit și cu două pase decisive.

  • 16 milioane de euro este cota lui Radru Drăgușin
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