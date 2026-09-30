Ce lovitură pentru Cristi Chivu! Un campion mondial e pe cale să ajungă la Inter, iar Scaloni a confirmat totul

Ce lovitură pentru Cristi Chivu! Un campion mondial e pe cale să ajungă la Inter, iar Scaloni a confirmat totul Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu (48 de ani) are șanse mari să aducă în staff-ul lui Inter un campion mondial cu Argentina.

TAGS:
Walter Samuelcristi chivuInter MilanoArgentinalionel scaloni
Din articol

Walter Samuel (48 de ani), fost coleg cu Cristi Chivu la Inter Milano, ar putea face echipă din nou cu românul care a reușit eventul cu "nerazzurrii" în sezonul trecut. Fostul fundaș se află sub contract cu Federația Argentiniană de Fotbal, însă Chivu insistă pentru aducerea sa în staff-ul tehnic.

Walter Samuel ar putea ajunge în staff-ul lui Cristi Chivu la Inter Milano

Samuel a fost ofertat de Inter și înaintea Cupei Mondiale, însă argentinianul a refuzat să părăsească naționala într-un moment atât de important. Acum, mutarea are șanse mult mai mari de reușită, după cum a spus inclusiv selecționerul fostei campioane mondiale, Lionel Scaloni.

"Walter Samuel îmi este prieten, iar dacă își dorește să urmeze un alt drum, atunci o poate face. Ușile îi sunt deschise. Anul trecut ne-a spus că vrea să rămână cu noi la Cupa Mondială. Acum e logic că poate lua o altă decizie, chiar dacă pentru noi ar fi o mare pierdere", a spus Scaloni, potrivit Sport Mediaset.

Fotbalist cu 236 de meciuri la Inter și cu tripla istorică din 2010 în palmares, Walter Samuel și-a încheiat cariera în 2016 și a intrat rapid în staff-ul "nerazzurrilor", făcând parte timp de aproape un sezon din echipa lui Stefano Pioli.

Ulterior, Samuel a mai lucrat la FC Lugano, iar în 2018 a fost cooptat în staff-ul lui Lionel Scaloni la naționala Argentinei, alături de care a obținut titlul mondial din 2022 și a ajuns până în finala turneului din acest an.

În cazul în care mutarea se va concretiza, Walter Samuel ar urma să fie responsabil la Inter de partea defensivă.

Mâna dreaptă a lui Cristi Chivu din prezent este Aleksandar Kolarov (40 de ani), care îndeplinește rolul de secund. Sârbul și-a încheiat cariera de fotbalist în 2022, după ce a jucat la Lazio, Manchester City, Roma sau Inter.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
Cum l-a descris Luis de la Fuente pe Lamine Yamal: ”E imposibil să nu fac asta”
Cum l-a descris Luis de la Fuente pe Lamine Yamal: ”E imposibil să nu fac asta”
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Ediția de astăzi are un invitat special
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Ediția de astăzi are un invitat special
Dumitru Dragomir, impresionat de cinci jucători din naționala României: ”Sunt fotbaliști”
Dumitru Dragomir, impresionat de cinci jucători din naționala României: ”Sunt fotbaliști”
„Nu văd de ce ar alege Craiova” Florin Gardoș rupe tăcerea despre revenirea lui Nicolae Stanciu în SuperLiga: „La FCSB există partea de atașament”
„Nu văd de ce ar alege Craiova” Florin Gardoș rupe tăcerea despre revenirea lui Nicolae Stanciu în SuperLiga: „La FCSB există partea de atașament”
A greșit Tuchel?! Fotbalistul care a ratat CM 2026, show total în Nations League: ”Nu mulți pot să facă asta”
A greșit Tuchel?! Fotbalistul care a ratat CM 2026, show total în Nations League: ”Nu mulți pot să facă asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!”

Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!”

Gigi Becali a făcut anunțul! Trei transferuri de top la FCSB: ”Vor veni la mine”

Gigi Becali a făcut anunțul! Trei transferuri de top la FCSB: ”Vor veni la mine”

E gata! A venit anunțul oficial pentru Gică Hagi

E gata! A venit anunțul oficial pentru Gică Hagi

Gigi Becali are un favorit la naționala României: ”Pe el l-aș lua! Poate juca la orice echipă din lume”

Gigi Becali are un favorit la naționala României: ”Pe el l-aș lua! Poate juca la orice echipă din lume”

Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”

Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”

O româncă a devenit Miss Italia! E campioană la înot, iar fanii i-au luat cu asalt secțiunea de comentarii: „Cea mai frumoasă”

O româncă a devenit Miss Italia! E campioană la înot, iar fanii i-au luat cu asalt secțiunea de comentarii: „Cea mai frumoasă”



Recomandarile redactiei
A greșit Tuchel?! Fotbalistul care a ratat CM 2026, show total în Nations League: ”Nu mulți pot să facă asta”
A greșit Tuchel?! Fotbalistul care a ratat CM 2026, show total în Nations League: ”Nu mulți pot să facă asta”
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Ediția de astăzi are un invitat special
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1. Ediția de astăzi are un invitat special
Mesajul lui Pep Guardiola după verdictul primit de Manchester City: ”Să fie clar!”
Mesajul lui Pep Guardiola după verdictul primit de Manchester City: ”Să fie clar!”
România U21 - Finlanda U21, pe VOYO și Pro Arena, azi de la 19:00. Duel decisiv pentru „tricolorii mici”
România U21 - Finlanda U21, pe VOYO și Pro Arena, azi de la 19:00. Duel decisiv pentru „tricolorii mici”
Salariu imens pentru Radu Drăgușin la Fiorentina! Câștigă mai mult decât jucătorul de 45.000.000€ al lui Real Madrid
Salariu imens pentru Radu Drăgușin la Fiorentina! Câștigă mai mult decât jucătorul de 45.000.000€ al lui Real Madrid
Alte subiecte de interes
OFICIAL: Ultimul sezon pentru Chivu! Trei mari pierderi pentru Inter in vara viitoare! Anuntul de ULTIMA ora:
OFICIAL: Ultimul sezon pentru Chivu! Trei mari pierderi pentru Inter in vara viitoare! Anuntul de ULTIMA ora:
VIDEO / Samuel rateaza tot sezonul! Vezi accidentarea HORROR din partida cu Brescia!
VIDEO / Samuel rateaza tot sezonul! Vezi accidentarea HORROR din partida cu Brescia!
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!