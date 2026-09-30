Ce lovitură pentru Cristi Chivu! Un campion mondial e pe cale să ajungă la Inter, iar Scaloni a confirmat totul

Walter Samuel (48 de ani), fost coleg cu Cristi Chivu la Inter Milano, ar putea face echipă din nou cu românul care a reușit eventul cu "nerazzurrii" în sezonul trecut. Fostul fundaș se află sub contract cu Federația Argentiniană de Fotbal, însă Chivu insistă pentru aducerea sa în staff-ul tehnic.

Walter Samuel ar putea ajunge în staff-ul lui Cristi Chivu la Inter Milano

Samuel a fost ofertat de Inter și înaintea Cupei Mondiale, însă argentinianul a refuzat să părăsească naționala într-un moment atât de important. Acum, mutarea are șanse mult mai mari de reușită, după cum a spus inclusiv selecționerul fostei campioane mondiale, Lionel Scaloni.

"Walter Samuel îmi este prieten, iar dacă își dorește să urmeze un alt drum, atunci o poate face. Ușile îi sunt deschise. Anul trecut ne-a spus că vrea să rămână cu noi la Cupa Mondială. Acum e logic că poate lua o altă decizie, chiar dacă pentru noi ar fi o mare pierdere", a spus Scaloni, potrivit Sport Mediaset.

Fotbalist cu 236 de meciuri la Inter și cu tripla istorică din 2010 în palmares, Walter Samuel și-a încheiat cariera în 2016 și a intrat rapid în staff-ul "nerazzurrilor", făcând parte timp de aproape un sezon din echipa lui Stefano Pioli.

Ulterior, Samuel a mai lucrat la FC Lugano, iar în 2018 a fost cooptat în staff-ul lui Lionel Scaloni la naționala Argentinei, alături de care a obținut titlul mondial din 2022 și a ajuns până în finala turneului din acest an.



În cazul în care mutarea se va concretiza, Walter Samuel ar urma să fie responsabil la Inter de partea defensivă.

