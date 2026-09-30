VOYO SPORT LIVE, de la 16:00, LIVE pe VOYO SPORT 1

Cristi Pintea îi are invitați miercuri pe Bogdan Lobonț, fostul portar al echipei naționale, și pe Florin Gardoș, fost internațional român în Premier League.

Tot în emisiunea de miercuri, va fi prezent prin apel video și Marius Niculae, care va discuta despre naționala lui Hagi, partida dintre România U21 și Finlanda U21, meci transmis în exclusivitate pe VOYO și pe PRO ARENA, dar și despre conflictul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus.

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