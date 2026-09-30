”Reghe” are la dispoziție trei săptămâni pentru a pune la punct echipa și pentru a reveni în forță după pauza competițională.

Sorin Paraschiv: ”FCSB e departe de campionat!”

Sorin Paraschiv, fostul jucător al roș-albaștrilor, care a evoluat alături de echipa patronată de Gigi Becali în Champions League, l-a readus pe patronul de la FCSB cu picioarele pe pământ.

Becali a mărturisit că visează la câștigarea trofeului Champions League, însă Sorin Paraschiv a transmis în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro că ar fi considerată o performanță și calificarea în faza principală a competiției.

Mai mult, primul pas important spre Champions League îl reprezintă câștigarea campionatului, iar Paraschiv i-a transmis lui Gigi Becali că echipa sa este în momentul de față departe de primul loc. După zece etape disputate, FCSB ocupă locul 11 în clasament, cu 12 puncte acumulate.

”Domnul Becali este un optimist. Îmi aduc aminte, în 2001, când a venit la Steaua, tot la fel, avea același optimism. Noi ne uitam la el, nu ne venea să credem. După patru ani, am jucat în grupe, cu Real Madrid, Lyon și Dinamo Kiev. Așa și acum, este optimist, așa a fost tot timpul, cred că va încerca, e important să câștige campionatul. Ca să joci în Champions League, trebuie să câștigi campionatul. În momentul acesta este destul de departe de campionat, trebuie să își revină, dar, într-o bună zi, poate va mai juca iar în Champions League. Nu poți să știi, dar va fi foarte dificil să mai participe o echipă românească în Champions League”, a spus Sorin Paraschiv pentru PRO TV și Sport.ro.