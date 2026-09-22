Împrumutat în vară de la Tottenham cu obligație de transfer definitiv, Drăgușin a avut parte de trei etape de coșmar la startul Serie A. Fiorentina a pierdut meciurile cu AS Roma (0-4), Frosinone (0-3) și Torino (1-2), iar antrenorul Fabio Grosso a plătit cu postul.

Radu Drăgușin, elogiat în Italia pentru "transformarea" de la Fiorentina

În locul lui Grosso, Fiorentina l-a numit pe Paolo Vanoli, care a redresat rapid echipa, victorie cu Venezia (4-2), remiză cu Napoli (1-1) și calificare în următoarea fază din Cupa Italiei. Presa italiană a remarcat creșterea din evoluțiile lui Radu Drăgușin și este convinsă că schimbarea antrenorului a contat enorm pentru român.

"Drăgușin, ce transformare!", a titrat Viola News.

"Radu Drăgușin s-a transformat în ultimele trei meciuri. Sub comanda lui Fabio Grosso, era adesea nevoit să acopere zone întinse ale terenului, fiind prins între decizia de a ieși în întâmpinare și nevoia de a se replia în viteză. În schimb, sub conducerea lui Paolo Vanoli, fundașul român a revenit într-un sistem mai potrivit caracteristicilor sale - o zonă a propriului careu mai bine organizată și mai bine protejată.

Având în față o echipă mai compactă, Drăgușin și-a recăpătat încrederea și constanța, dominând din nou duelurile aeriene și impunându-se în propriul careu. Cifrele privind mingile recuperate și respingerile evidențiază o îmbunătățire clară. Transformarea sa, asemenea celei a lui David De Gea, confirmă cât de mult pot influența cerințele tactice randamentul individual. Pentru Vanoli, soliditatea defensivă nu presupune sacrificarea calității jocului, ci reprezintă punctul de plecare necesar pentru construirea unei echipe a Fiorentinei mai ambițioase", au mai scris italienii, care au citat ziarul La Nazione.

"Drăgușin, autoritar în fața lui Hojlund"

Un material similar apare și Corriere Fiorentino, care a remarcat același lucru - faptul că Drăgușin se simte mult mai bine sub comanda lui Vanoli. Italienii au subliniat prestația românului din meciul cu Napoli, când adversarul direct a fost Rasmus Hojlund.

"Drăgușin, care a părut să aibă dificultăți în primele meciuri ale sezonului, a revenit acum la o formă excelentă. Românul, convocat la echipa națională în ciuda unui anumit scepticism manifestat în țara sa, este unul dintre jucătorii care par să fi profitat cel mai mult de schimbarea antrenorului. Împotriva lui Napoli a avut o evoluție demnă de aplauze.

În fața unui adversar de calibrul lui Hojlund, Drăgușin a avut o prestație autoritară, readucându-le suporterilor acel fundaș pe care Fiorentina îl urmărea de mult timp, încă dinaintea verii. La rândul său, probabil că românul avea nevoie doar să-și recapete ritmul de joc.

În ultimele trei meciuri, Vanoli i-a acordat constant încredere. De altfel, Drăgușin este acum jucătorul de câmp cu cele mai multe minute disputate: 582, fiind depășit în lot doar de De Gea, cu 630 de minute. Aceste cifre sunt completate de statisticile importante înregistrate duminică: românul a câștigat trei dintre cele patru dueluri la sol și trei dintre cele cinci dueluri aeriene, reușind, de asemenea, trei deposedări, două recuperări și un șut blocat", au notat italienii.