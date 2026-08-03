Mastantuono vrea să plece la River Plate, Real Madrid îl vrea împrumutat la Fiorentina

Real Madrid și Fiorentina s-au înțeles pentru cedarea sub formă de împrumut, pentru sezonul 2026-2027, a extremei dreapta Franco Mastantuono, realizarea mutării stând acum doar în acceptul jucătorului. Puștiul de 20 de ani a fost anunțat că Jose Mourinho că nu se va baza pe serviciile sale în următoarea stagiune și că trebuie să meargă la un club unde să joace mai mult și să se definitiveze ca fotbalist.

Managerul portughez i-a dat ca exemplu pe Nico Paz și Brahim Diaz, juniori ai madrilenilor care au mers în Serie A, la Como, respectiv AC Milan, pentru a se maturiza din punct de vedere sportiv. Deși Mastantuono ar prefera să se întoarcă pentru un sezon la River Plate, fosta sa echipa din Argentina, de unde a fost cumpărat cu 45 de milioane de euro, în urmă cu un an, conducerea lui Real Madrid i-a transmis că e necesar să-l testeze într-o ligă europeană majoră.

În această vară, Fiorentina i-a mai transferat pe Christ Inao Oulai (Trabzonspor / 26 mil. euro), Arthur Atta (Udinese / 25 mil. euro), Viery (Gremio / 15 mil. euro), Giovanni Fabbian (Bologna / 13 mil. euro), Marco Brescianini (Atalanta (10 mil. euro), Victor Valdepenas (Real Madrid Castilla / 8 mil. euro), Radu Drăgușin (Tottenham / 1.5 mil. euro, împrumutat) și Alex Jimenez (Bournemouth / împrumutat).

A debutat la națională, dar nu a prins lotul pentru CM 2026

Franco Mastantuono (18 ani / 177 cm) este născut la Azul (Provincia Buenos Aires) și s-a format la juniorii cluburilor River de Azul, Club Cemento și River Plate. La nivel de seniori a evoluat pentru River Plate (2024-2025) și Real Madrid (2025-2026).

Are 4 selecții pentru naționala de seniori a Argentinei (nu a prins lotul pentru CM 2026), iar în palmaresul său se găsește Supercopa Argentina (2023 / s-a jucat în martie 2024). Poate juca ca extremă dreapta și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 45 de milioane de euro. Acesta deține și cetățenie italiană.

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