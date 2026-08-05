Fiorentina debutează în noul sezon din Serie A luni, 24 august, de la ora 21:45, împotriva Romei. Până atunci, echipa de pe ”Stadio Artemio Franchi” continuă să se întărească în perioada de mercato.

Surpriză! Radu Drăgușin va fi coleg la Fiorentina cu un jucător de la Real Madrid: ”Împrumut până în 2027!”

După ce i-a adus pe Christ Inao Oulai, Arthur Atta, Viery, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini, Victor Valdepenas, Joao Mario, Radu Drăgușin și Alex Jimenez, Fiorentina dă o adevărată lovitură în perioada de mercato.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Franco Mastantuono, fotbalistul în vârstă de 18 ani de la Real Madrid, cotat la 45 de milioane de euro, va fi împrumutat de Fiorentina.

”Acord cu Real Madrid în această dimineață, împrumut până în 2027”, a scris Fabrizio Romano într-o postare publicată pe contul său oficial de Twitter/X.

Mastantuono a ajuns la Real Madrid în urmă cu un an, după ce galacticii le-au plătit celor de la River Plate 45 de milioane de euro pentru serviciile atacantului lateral. Argentinianul a jucat în 35 de meciuri la Real stagiunea precedentă, a înscris de trei ori și a oferit o pasă decisivă.