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Din articol Nadia Comăneci a strălucit la săptămâna Modei de la Paris!

Legendara gimnastă Nadia Comăneci a reprezentat România la evenimentul Le Défilé L’Oréal Paris desfăşurat în cadrul Paris Fashion Week cu o ţinută creată în România, de creatori români. Rochia poartă semnătura ATU Body Couture, iar pantofii au fost creaţi de HARDOT. În Bucureşti, sute de invitaţi s-au reunit pentru a urmări şi susţine momentul. Nadia Comăneci a strălucit la săptămâna Modei de la Paris!

Nadia a defilat alături de celebrităţi precum Celine Dion, Viola Davis, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell şi pentru prima dată Kristen Bell, la eveniment participând şi creatori de modă, dar şi experţi în frumuseţe. Participarea Nadiei Comăneci, în calitate de ambasador local L'Oréal Paris, marchează o premieră pentru filiala din România: este primul ambasador român al brandului care ia parte la celebra defilare. Prezenţa Nadiei Comăneci aduce o legendă a gimnasticii mondiale în centrul unuia dintre cele mai vizibile evenimente ale modei internaţionale. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, ea a devenit prima gimnastă din istorie care a obţinut nota 10. În 2026, în Anul Nadia - la 50 de ani de la acea performanţă - continuă să marcheze o nouă premieră.

"Să reprezint România la Le Défilé L'Oréal Paris a fost o experienţă cu totul specială. Pentru prima dată, România a fost reprezentată la acest eveniment, pe un podium diferit de cel sportiv, dar unde am simţit aceeaşi emoţie şi energie. Sper ca acest moment să le inspire pe femei să creadă în ele şi să îşi urmeze propriul drum", a declarat Nadia Comăneci. Prezenţa în cadrul Le Défilé L'Oréal Paris continuă parteneriatul dintre Nadia Comăneci şi L'Oréal Paris, lansat în 2025. Prin parcursul şi exemplul său, Nadia dă o expresie personală mesajului L'Oréal Paris "Pentru că meriţi". "Participarea Nadiei Comăneci la Le Défilé, ca reprezentant al brandului nostru L'Oréal Paris, este un moment de mândrie pentru România şi o premieră pentru echipa noastră locală. Nadia inspiră generaţii prin excelenţa, autenticitatea şi încrederea în sine pe care le întruchipează", spune Daniela Crăciun-Mercaş, Director de Marketing L'Oréal România. Desfăşurat în 28 septembrie, la Place Joffre, între Turnul Eiffel şi École Militaire din Paris, Le Défilé a transformat spaţiul într-o scenă în aer liber dedicată frumuseţii, modei şi exprimării autentice de sine. În aceeaşi seară, la Bucureşti, L'Oréal Paris a organizat un eveniment de vizionare dedicat participării Nadiei. Sute de invitaţi precum colaboratori, parteneri şi angajaţi ai brandului s-au reunit pentru a urmări defilarea şi a susţine momentul Nadiei de la Paris, scrie News.ro.

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