Cristiano Ronaldo a fost ani la rând fotbalistul numărul 1 al Portugaliei, atingând niște borne inegalabile și devenind, fără îndoială, cel mai bun jucător care a îmbrăcat vreodată tricoul primei reprezentative.

Acum însă, la 41 de ani, Cristiano Ronaldo a cam devenit problema numărul 1 a Portugaliei! Pentru simplul motiv că refuză să pună capăt carierei sale formidabile la nivelul echipei naționale. Mai mult decât atât, CR7, deși nu o spune răspicat, are pretenția de a juca, în continuare, meci de meci, 90 de minute chiar, de fiecare dată.

Firește, după ani buni în care i-au făcut toate poftele lui Ronaldo, în semn de respect pentru realizările sale fotbalistice incontestabile, acum s-au săturat și portughezii. Pentru că tot ce e mult strică. De aici, și scandalul care s-a ivit după debutul Portugaliei în campania Nations League, ediția 2026-2027.

Jorge Jesus l-a pus pe Ronaldo la punct: „I-am spus că nu va fi titular“

În partida din runda inaugurală, Portugalia – Țara Galilor (1-0), Ronaldo a fost titular și a rămas pe teren până în minutul 67, când a fost înlocuit de Goncalo Ramos (25 de ani). Cât timp s-a aflat pe teren, Cristiano a avut un gol anulat de VAR pentru ofsaid. Evoluția sa a fost notată cu 7,3 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 7,5.

În meciul următor, Norvegia – Portugalia (1-2), promovat ca fiind duelul generațiilor, adică Haaland – Ronaldo, această confruntare n-a mai avut loc. Pentru că starul portughez a fost scos din primul 11 de selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). Și nu doar atât: CR7 a rămas pe bancă pe toată durata întâlnirii. Atât i-a trebuit, fiindcă de atunci a „boicotat“ antrenamentele de grup și s-a pregătit separat, la sală!

Văzând această situație, selecționerul Portugaliei a pus, în sfârșit, piciorul în prag. În conferința de dinaintea meciului Danemarca – Portugalia (joi, ora 21:45), Jorge Jesus a transmis că Ronaldo n-are niciun motiv de supărare.

„N-am realizat că e supărat. Așa știți voi? (n.r. – cu trimitere către reprezentanții presei). E supărat? Doar el poate clarifica asta. Cert e că, dacă nu l-am folosit, nu înseamnă că nu mă bazez pe el. De fapt, i-am și zis, înaintea meciului cu Norvegia, că nu va fi titular. I-am explicat că îl voi introduce pe parcurs. Dar asta e fotbalul și, uneori, planul se schimbă în funcție de situația de moment. În meciul cu Norvegia, nu exista nicio justificare tactică pentru schimbarea atacantului. Mai ales că avem acum meciul cu Danemarca, la doar patru zile distanță, și e posibil să fie nevoie de el (n.r. – Cristiano Ronaldo)“, a spus Jorge Jesus.

Federația, nevoită să bage scandalul sub preș

În ciuda acestui discurs elegant, prin care a încercat să detensioneze atmosfera, e clar că Ronaldo se apropie de finalul carierei sale internaționale și deja a devenit o povară pentru prima reprezentativă.

La Malmo (Suedia), unde s-a stabilit lotul Portugaliei pentru meciul cu Danemarca, Ronaldo și-a continuat comportamentul bizar, la ultima ședință de pregătire. CR7 a ieșit pe teren, a vorbit cu Jorge Jesus, după care s-a întors în vestiar și a refuzat, din nou, să se antreneze cu echipa.

În fața acestui episod, federația a fost nevoită să furnizeze o explicație cusută cu ața albă: „Stadionul de la Malmo n-are echipamentele de care avea nevoie Ronaldo pentru sesiunea sa individuală de antrenament“.

Cariera internațională a lui Cristiano Ronaldo a început în 2003. De atunci, el a adunat 234 de selecții și 146 de goluri la prima reprezentativă. Ronaldo a jucat la șase Europene și la șase Mondiale cu echipa națională. În vitrina sa de trofee, la loc de cinste stau cupele pe care le-a ridicat deasupra capului după Euro 2016 și Nations League, edițiile 2018-2019 și 2024-2025.