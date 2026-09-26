Naționala lui Gică Hagi a debutat cu stângul în noua ediție UEFA Nations League. Tricolorii au pierdut la Solna, pe ”Strawberry Arena”, scor 1-2 cu reprezentativa Suediei, antrenată de Graham Potter.

Alexander Isak a deschis scorul în minutul 20, după o pasă precisă marca Yasin Ayari. Dennis Man a restabilit, ulterior, egalitatea în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a marcat golul victoriei în minutul 43

Radu Drăgușin a venit la mixtă și a spus ce-i lipsește României: ”Ne doare!”

După Suedia - România, Radu Drăgușin a analizat evoluția tricolorilor și a recunoscut că înfrângerea este una dureroasă. Fundașul naționalei a remarcat și câteva aspecte pozitive în jocul României, însă a admis că echipei i-a lipsit încrederea în momentele importante ale partidei.

”Au fost aspecte pozitive, mulțumiți nu putem fi, am pierdut, este o înfrângere care ne doare. Voiam să câștigăm, să începem cu bine. De-a lungul meciului am și dominat, am avut și posesia. Asta e, un meci pierdut, trebuie să luăm lucrurile pozitive, să lucrăm pe ele și să îmbunătățim ce a fost mai puțin pozitiv.

Au fost ocazii de ambele părți, ne trebuie mai multă încredere în sine, va veni și parcursul, suntem la început de drum, putem să facem mai mult, încrederea ne-a lipsit.

Această ușoară lipsă de încredere nu ne-a adus niciun avantaj. Putem lucra mai bine, putem avea mai multă încredere în noi, în propriile noastre calități și în ce am făcut la antrenamente. Au fost ocazii la ambele porți. Puteam și noi să marcăm, asta e, nu a fost seara noastră, o luăm de la capăt”, a spus Drăgușin.

Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

La conferința de presă de la finalul jocului, Gică Hagi a fost întrebat despre prestația fiului său Ianis, însă ”Regele” s-a abținut să facă prea multe comentarii. De fapt, Hagi a spus că îl va remarca doar pe cel mai bun jucător al echipei naționale, care, în opinia sa, a fost chiar marcatorul golului României, Dennis Man.

”Nu pot să vorbesc despre Ianis. El este un jucător al echipei, eu despre echipă trebuie să vorbesc, nu de un jucător. Dacă voi vorbi despre un jucător, voi vorbi despre cel care a fost cel mai bun. Cel mai bun atacant al nostru a fost Man. Și el, și Louis au avut lucruri bune, ceilalți au făcut lucruri bune, dar mai avem de progresat și mai avem de făcut lucruri importante”, a spus Gică Hagi la conferința de presă de la finalul jocului.