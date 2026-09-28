România – Bosnia, meci care se va disputa, diseară, pe „Arena Națională“, în fața unor tribune goale din cauza suspendării terenului nostru, a fost precedat de un „cutremur“.

Când a anunțat lotul pentru această întâlnire, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a renunțat la șase fotbaliști care au fost titulari, acum trei zile, în Suedia – România (2-1): Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Dacă excluderea fiului selecționerului din lot, pentru partida cu Bosnia, are logică, Ianis fiind cel mai slab om de pe teren în confruntarea de la Stockholm, în schimb, e foarte ciudat cum Rațiu, Drăgușin sau Man au fost poftiți să vadă România – Bosnia din tribune.

Și, totuși, există o explicație pentru această decizie a selecționerului. Ea confirmă și schimbarea de optică a Federației Române de Fotbal în ceea ce privește Nations League.

Hagi e liniștit: nu depinde de campania din Liga Națiunilor

În momentul prezentării lui Hagi, în acest al doilea mandat de selecționer, s-a spus că naționala condusă de el va ținti locul 1 în grupa de Nations League. „Şi noi ne dorim să câştigăm grupa, nu doar selecționerul. Nu poți să începi o competiție decât cu un asemenea gând. Dacă îți propui să termini pe locul 2 mai bine nu te apuci de fotbal“, a spus Răzvan Burleanu.

Dincolo de această afirmație însă, actualul selecționer a primit asigurări că va rămâne în funcție, indiferent de parcursul din Nations League. Pentru că obiectivul fixat de FRF e calificarea pentru Euro 2028. Și, indiferent de rezultatele noastre din Liga Națiunilor, această calificare la turneul final de peste doi ani poate fi obținută prin intermediul preliminariilor care vor începe din martie 2027.

Așadar, știind că postul său nu depinde de rezultatele României din Nations League, Hagi și-a permis acum să facă schimbări importante în lot, de la un meci la altul, renunțând la „greii“ naționalei, în frunte cu Drăgușin, Man, Rațiu și Răzvan Marin.

Practic, selecționerul intenționează să folosească partida din această seară, cu Bosnia, pentru a testa fețe noi, precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea.

Bölöni, singurul căruia i s-a transmis că trebuie să ia locul 1 în Nations League

Faptul că Gheorghe Hagi va rămâne selecționer, indiferent de ce va face România în Nations League, nu e o noutate. Și Edward Iordănescu a beneficat de pe urma unei astfel de situații.

Fiul „Generalului“ a fost numit pe banca primei reprezentative, în ianuarie 2022, fix înainte de startul campaniei pentru Nations League. În momentul prezentării sale, Edi a promis marea cu sarea în fața jurnaliștilor: „Chiar vă spun, sincer, ţinta e locul 1 în Liga Naţiunilor. Am avut timp zilele astea să-mi fac o primă impresie despre adversari. Am văzut deja un număr de meciuri cu fiecare echipă. Ţintim primul loc. Va prima rezultatul! Nu ştiu dacă vă dezamăgesc, dar aşa va fi“.

Ce a ieșit? România a țintit primul loc, conform spuselor lui Edi, dar a terminat pe ultimul loc, 4 din 4, după Bosnia, Finlanda și Muntenegru, și a retrogradat în Liga C!

În ciuda acestui eșec, Edward Iordănescu și-a continuat mandatul de selecționer și reușit calificarea, la Euro 2024, de pe primul loc în grupa preliminară, fără înfrângere.

De remarcat că ultimul antrenor, căruia FRF i-a cerut locul 1 în grupa de Nations League, a fost Ladislau Bölöni (73 de ani). La începutul anului 2022, Loți a fost chemat, la București, pentru negocieri cu cuplul Burleanu – Stoichiță. Cei doi i-au transmis că, dacă va accepta să fie selecționer, situația sa contractuală va fi evaluată după campania din Nations League. Unde Bölöni trebuia să câștige primul loc! Practic, dacă ar fi acceptat această condiție, Loți putea fi numit în ianuarie și pus pe liber în septembrie, după ultima partidă din Liga Națiunilor! Firește, Bölöni a refuzat să preia naționala în asemenea condiții și FRF a bătut palma cu Edward Iordănescu. Pentru care continuarea mandatului n-a mai depins de campania din Nations League!