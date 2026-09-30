Mesajul lui Pep Guardiola după verdictul primit de Manchester City: ”Să fie clar!”

Mesajul lui Pep Guardiola după verdictul primit de Manchester City: ”Să fie clar!” Premier League
SPORT.RO
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Clubul Manchester City a fost găsit vinovat pentru încălcarea gravă a regulamentului legat de fairplay-ul financiar.

TAGS:
Pep GuardiolaManchester City
Din articol

”Cetățenii” riscă sancțiuni extrem de dure, inclusiv retrogradarea din Premier League.

Pep Guardiola: ”Vom trece împreună și peste asta!”

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Josko Gvardiol și Pep Guardiola, la Manchester City / Foto IMAGO
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Clubul de pe Etihad s-a folosit de contracte fictive pentru ”doping” financiar. Concret, în timp ce banii ajunși în bugetul clubului proveneau din partea șeicilor, clubul a încercat să ”își umfle” veniturile și să își minimizeze costurile cu peste 900 de milioane de lire sterline.

Manchester City poate depune contestație până vineri, însă sunt șanse destul de mici să scape de pedeapsă. Între timp, Pep Guardiola a transmis un mesaj de susținere pentru fosta sa echipă.

Vreau ca fiecare fan al lui Manchester City din întreaga lume să știe că sunt aici; mai mult ca niciodată. Sunt, am fost întotdeauna și voi fi mereu alături de clubul meu, de patronul meu, de președintele meu, de Ferran, de jucători, de staff, de Enzo și de voi, suporterii noștri unici.

Vreau să fie foarte clar: vom trece împreună și peste asta”, a transmis Pep Guardiola într-o postare pe rețelele sociale.

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