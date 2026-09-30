VIDEO EXCLUSIV "V-ați înhăma la echipa națională?" Cum a răspuns Marius Șumudică, după cele două înfrângeri ale lui Hagi

&quot;V-ați înhăma la echipa națională?&quot; Cum a răspuns Marius Șumudică, după cele două înfrângeri ale lui Hagi Nationala Marius Șumudică / Foto: PRO TV
SPORT.RO
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Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat startul foarte slab al României din Liga Națiunilor și șansele pe care tricolorii le-ar mai avea pentru o clasare decentă în grupă.

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Marius SumudicaEchipa NationalaCFR ClujGica Hagi
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România a debutat cu un eșec pe terenul Suediei, scor 1-2, și a continuat cu o nouă înfrângere pe teren propriu, contra Bosniei, 2-4. Tricolorii sunt ultimii în grupă și au șanse foarte mici să mai prindă locurile 1-2, care asigură prezența în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028.

Marius Șumudică: "Meciul cu Bosnia trebuia să îl câștigi ca să ai speranțe. Cu Hagi se poate întâmpla ca în cazul lui Edi Iordănescu"

Pentru România urmează meciul din Polonia, de vineri, care va fi o adevărată finală pentru naționala lui Gică Hagi, spune Marius Șumudică. Antrenorul lui CFR Cluj spune că actualul selecționer ar putea avea soarta lui Edi Iordănescu, care a pornit cu o campanie foarte slabă în Liga Națiunilor, dar a calificat echipa la EURO 2024 din preliminarii.

"Am fost dezamăgit ca orice român, dar asta e viața. Avem un selecționer, el răspunde de rezultate. Îmi pare rău pentru România. În momentul în are ești selecționerul naționalei, alegerile îți aparțin. Eu nu pot să-i dau sfaturi domnului Hagi. El știe foarte bine ce are de făcut.

Dânsul a spus mereu că își dorește locul 1. Eu știu dacă mai sunt speranțe sau nu? Cu cât vor trece meciurile, cu atât speranțele devin nule atât timp cât nu câștigi. Meciul cu Bosnia de acasă era un meci pe care trebuia să-l câștigi ca să ai speranțe. Vom vedea ce se va întâmpla. Cu Polonia va fi o finală.

Probabil că va rezista. Îmi aduc aminte că și Edi Iordănescu, când a fost în Liga Națiunilor, nu a avut rezultatele scontate. După care, a calificat echipa la Campionatul European. Se poate întâmpla la fel și cu domnul Hagi", a spus Marius Șumudică, într-un interviu pentru PRO TV.

"Cu mine sau fără mine, trebuie să ducem România unde a fost", a spus Hagi, după eșecul cu Bosnia, alimentând zvonurile despre o încheiere rapidă a mandatului. Chestionat dacă s-ar înhăma să preia echipa națională în viitor, Marius Șumudică a răspuns zâmbind. 

"Dacă mă înham acum la CFR Cluj, îmi puneți întrebarea dacă mă înham la echipa națională?", a spus Șumudică.

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România, spre urna a treia în preliminariile EURO 2028

În ierarhia FIFA, am abordat partidele din septembrie și octombrie de pe locul 52 în lume. Acum, după două înfrângeri succesive, am căzut pe 54 în clasamentul live, actualizat în timp real. Și ne apropiem de locul 57, cea mai proastă clasare a noastră în această ierarhie!

Potrivit analiștilor de la Football Meets Data, cea mai importantă platformă dedicată statisticilor și analizelor din fotbalul internațional, România are de acum cele mai mari șanse de a termina pe ultimul loc în grupa ei de Nations League. Naționala lui Hagi e cotată cu șanse de 67,4% la locul 4 din 4. Polonia (26,9%), Bosnia (5%) și Suedia (0,7%) se distanțează de acest loc 4, care duce direct în Liga C.

Având în vedere prăbușirea noastră în clasamentul FIFA, ne-am „betonat“ locul în urna a 3-a valorică pentru tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028. Evenimentul va fi găzduit de Belfast (Irlanda) pe 6 decembrie. De acum, naționala României e cotată cu șanse de 91,4% de a fi în urna a 3-a și de doar 8,6% de a urca în urna a 2-a. Această situație nefericită înseamnă că riscăm să picăm într-o grupă dificilă în preliminariile Campionatului European. Iar asta fără a mai avea „colacul de salvare“, care ar fi fost locul de baraj asigurat prin rezultatele din Nations League.

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