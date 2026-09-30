România a debutat cu un eșec pe terenul Suediei, scor 1-2, și a continuat cu o nouă înfrângere pe teren propriu, contra Bosniei, 2-4. Tricolorii sunt ultimii în grupă și au șanse foarte mici să mai prindă locurile 1-2, care asigură prezența în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028.

Marius Șumudică: "Meciul cu Bosnia trebuia să îl câștigi ca să ai speranțe. Cu Hagi se poate întâmpla ca în cazul lui Edi Iordănescu"

Pentru România urmează meciul din Polonia, de vineri, care va fi o adevărată finală pentru naționala lui Gică Hagi, spune Marius Șumudică. Antrenorul lui CFR Cluj spune că actualul selecționer ar putea avea soarta lui Edi Iordănescu, care a pornit cu o campanie foarte slabă în Liga Națiunilor, dar a calificat echipa la EURO 2024 din preliminarii.

"Am fost dezamăgit ca orice român, dar asta e viața. Avem un selecționer, el răspunde de rezultate. Îmi pare rău pentru România. În momentul în are ești selecționerul naționalei, alegerile îți aparțin. Eu nu pot să-i dau sfaturi domnului Hagi. El știe foarte bine ce are de făcut.

Dânsul a spus mereu că își dorește locul 1. Eu știu dacă mai sunt speranțe sau nu? Cu cât vor trece meciurile, cu atât speranțele devin nule atât timp cât nu câștigi. Meciul cu Bosnia de acasă era un meci pe care trebuia să-l câștigi ca să ai speranțe. Vom vedea ce se va întâmpla. Cu Polonia va fi o finală.

Probabil că va rezista. Îmi aduc aminte că și Edi Iordănescu, când a fost în Liga Națiunilor, nu a avut rezultatele scontate. După care, a calificat echipa la Campionatul European. Se poate întâmpla la fel și cu domnul Hagi", a spus Marius Șumudică, într-un interviu pentru PRO TV.

"Cu mine sau fără mine, trebuie să ducem România unde a fost", a spus Hagi, după eșecul cu Bosnia, alimentând zvonurile despre o încheiere rapidă a mandatului. Chestionat dacă s-ar înhăma să preia echipa națională în viitor, Marius Șumudică a răspuns zâmbind.

"Dacă mă înham acum la CFR Cluj, îmi puneți întrebarea dacă mă înham la echipa națională?", a spus Șumudică.