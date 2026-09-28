Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi

Partida România - Bosnia, din runda a doua a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gică Hagi a surprins înaintea partidei de pe „Arena Națională” și a scos din lot șase jucători care au fost titulari cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Florin Manea nu se aștepta ca Radu Drăgușin să nu prindă lotul cu Bosnia: „Fără el eram morți”

Agentul lui Radu Drăgușin a reacționat după ce fundașul lui Fiorentina a fost scos din lot pentru meciul cu Bosnia de la București.

Florin Manea consideră că Gică Hagi a greșit scoțându-l pe Drăgușin din lot, pentru că fundașul central a fost unul dintre cei mai buni jucători din teren în meciul cu Suedia, în opinia agentului.

„Nu am apucat să văd lotul României. Dacă domnul Hagi vrea să facă așa, așa va face. Când era fotbalist domnul Hagi eu nu l-aș fi rotit, că nu aveam cu cine. O valoare incontestabilă, fără el eram morți. Este idolul meu ca fotbalist, dar ca antrenor trebuie să înțelegem și noi ce vrea.

Pentru români, da, este un program aglomerat. În Anglia, de exemplu, se joacă din 3 în 3 zile. În Championship se joacă într-un ritm infernal. Jucătorii ăștia nu au 30 de ani. Nu pot juca 3-4 meciuri în 10 zile? Domnul Hagi știe mai bine, sperăm să iasă bine. Eu l-aș fi folosit în toate meciurile pe Radu, dacă era disponibil fizic. Are nevoie de meciuri. Eu nu cred că este obosit. În meciul cu Suedia, Radu a fost unul dintre cei mai buni.

Eu sunt foarte critic cu el, dar când e bun nu am cum să-i spun că e slab. Rotația ar fi senzațională dacă am avea jucători de aceeași valoare. Sperăm că și adversarii vor folosi la fel, o altă echipă. Poate s-a gândit că putem bate Bosnia cu acest lot și să ne concentrăm pe cele cu Polonia și Suedia, care sunt doi adversari mai grei. Atunci face sens. Să-i bage pe cei mai buni în meciurile 3 și 4”, a spus Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, conform digisport.ro.