Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi

Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi Nationala
SPORT.RO
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Florin Manea a reacționat după ce Gică Hagi a decis să îl scoată pe Radu Drăgușin din lot pentru meciul cu Bosnia.

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Partida România - Bosnia, din runda a doua a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gică Hagi a surprins înaintea partidei de pe „Arena Națională” și a scos din lot șase jucători care au fost titulari cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Florin Manea nu se aștepta ca Radu Drăgușin să nu prindă lotul cu Bosnia: „Fără el eram morți”

Agentul lui Radu Drăgușin a reacționat după ce fundașul lui Fiorentina a fost scos din lot pentru meciul cu Bosnia de la București.

Florin Manea consideră că Gică Hagi a greșit scoțându-l pe Drăgușin din lot, pentru că fundașul central a fost unul dintre cei mai buni jucători din teren în meciul cu Suedia, în opinia agentului.

„Nu am apucat să văd lotul României. Dacă domnul Hagi vrea să facă așa, așa va face. Când era fotbalist domnul Hagi eu nu l-aș fi rotit, că nu aveam cu cine. O valoare incontestabilă, fără el eram morți. Este idolul meu ca fotbalist, dar ca antrenor trebuie să înțelegem și noi ce vrea.

Pentru români, da, este un program aglomerat. În Anglia, de exemplu, se joacă din 3 în 3 zile. În Championship se joacă într-un ritm infernal. Jucătorii ăștia nu au 30 de ani. Nu pot juca 3-4 meciuri în 10 zile? Domnul Hagi știe mai bine, sperăm să iasă bine. Eu l-aș fi folosit în toate meciurile pe Radu, dacă era disponibil fizic. Are nevoie de meciuri. Eu nu cred că este obosit. În meciul cu Suedia, Radu a fost unul dintre cei mai buni.

Eu sunt foarte critic cu el, dar când e bun nu am cum să-i spun că e slab. Rotația ar fi senzațională dacă am avea jucători de aceeași valoare. Sperăm că și adversarii vor folosi la fel, o altă echipă. Poate s-a gândit că putem bate Bosnia cu acest lot și să ne concentrăm pe cele cu Polonia și Suedia, care sunt doi adversari mai grei. Atunci face sens. Să-i bage pe cei mai buni în meciurile 3 și 4”, a spus Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, conform digisport.ro.

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Hagi, schimbări masive în lot pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

Gică Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul cu Bosnia. Nu mai puțin de șase titulari din eșecul cu Suedia (1-2) vor urmări din tribună partida de diseară: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Pe lângă cei șase jucători enumerați, alți trei nu vor face parte din lot: Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Spre deosebire de meciul cu Suedia, în lotul lui Gică Hagi apar jucători precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă
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