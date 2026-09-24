Victor Lindelof a luat parte la conferința de presă premergătoare jocului cu România.

Victor Lindelof, mesaj pentru Radu Drăgușin

Victor Lindelof a luat parte la conferința de presă premergătoare jocului cu România.

Fotbalistul celor de la Aston Villa i s-a alăturat selecționerului Graham Potter înaintea meciului de vineri seară.

La conferința de presă, Lindelöf a fost întrebat și despre Radu Drăgușin, pe care l-a avut adversar în Premier League. Lindelof a avut cuvinte de laudă la adresa fundașului român și a transmis că îi ține pumnii, însă nu la meciurile directe dintre România și Suedia.

”Este un jucător foarte bun, a jucat la un nivel foarte bun, are multe calități, îi doresc noroc, dar, evident, nu mâine. Vrem să câștigăm meciul și să obținem cele trei puncte. Dar cum am spus, Drăgușin e un jucător foarte bun, este foarte puternic și știe să se apere”, a spus Lindelof la conferința de presă.