S-a aflat salariul lui Ianis Hagi! International roman este platit regeste la Rangers! Cat castiga anual de la Rangers

Hagi Jr. are al patrulea salariu din lotul lui Gerrard.

Cariera lui Ianis Hagi s-a schimbat de cand s-a transferat la Rangers. Mijlocasul a ajuns prima data in Scotia sub forma de imprumut, dar evolutiile sale i-au condus pe oficialii clubului sa le achite celor de Genk 6 milioane de euro in schimbul sau. Sezonul trecut a fost unul foarte bun pentru Hagi Jr. in tricoul lui Rangers. A reusit sa castige titlul, la 20 de puncte distanta fata de rivala Celtic, si sa iasa cel mai bun pasator in campionat, cu 12 assist-uri.

Pe langa performantele sportive, internationalul roman mai are un motiv de bucurie. Potrivit salarysport.com, Ianis Hagi are al patrulea cel mai mare salariu din lotul lui Rangers. Internationalul roman castiga 25 000 de euro pe saptamana, ceea ce inseamna ca incaseaza 1 200 000 de euro pe an de la campioana Scotiei. Doar Morelos, Goldson si Roofe sunt mai bine platiti decat Hagi Jr. Inclusiv starul Jermain Defoe si promitatorul Ryan Kent au un salariu mai mic decat Ianis.

Fotbalistul va avea ocazia sa isi arate calitatile in fata lui Real Madrid, pe 25 iulie. Rangers va sustine un amical de gala, pe Ibrox, in fata echipei conduse de Carlo Ancelotti.