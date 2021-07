Ianis Hagi va avea coechpier din Premier League! Transfer spectaculos realizat de Rangers inaintea noului sezon

Rangers se intareste in speranta unui nou titlu.

Dupa ce a reusit sa castige campionatul dupa 9 ani de dominare a lui Celtic, Rangers vrea sa repete isprava si sa triumfe din nou in fata marii rivale. Pentru asta, formatia pregatita de Steven Gerrard cauta sa se intareasca, iar ultima achizitia, John Lundstram, este un start promitator pentru campania de achizitii a campioanei Scotiei.



Nascut in Liverpool, John David Lundstram a inceput fotbalul la Everton, desi s-a declarat inca din copilarie fan al rivalei, FC Liverpool. A imbracat tricoul formatiilor Everton, Doncaster, Yeovil, Leyton Orient, Scunthorpe, Oxford United si Sheffield United, iar in primul sau sezon in Premier League a marcat de cinci ori.

Fost international U17, U19 si U20 al Angliei, John Lundstram are 27 de ani si a fost titular constant la formatia retrogradata la finalul stagiunii trecute din prima liga engleza. El a parafat o intelegere valabila pe trei sezoane cu Rangers, la scurt timp dupa ce a ramas liber de contract.

"Am discutat cu Steven Gerrard, care a stiut sa-mi vorbeasca perfect despre club. M-a impresionat ambitia lui, viziunea si pasiunea sa", a marturisit Lundstram, dupa ce a fost prezentat oficial la Rangers.