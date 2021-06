Ianis Hagi s-a intors la antrenamente! Jucatorul roman a revenit in Scotia, chiar daca a fost dorit de cluburi importante din Europa de Vest

Ianis Hagi s-a prezentat la reunirea Rangers.

Ianis Hagi a revenit luni la antrenamentele lui Rangers. Dupa un sezon in care a castigat titlul in Scotia si a fost desemnat cel mai bun pasator din campionat, cu 12 assisturi, internationalul roman a ales sa isi petreaca vacanta in Mykonos si Barcelona.

Chiar daca a fost subiectul unui transfer, Hagi s-a prezentat la reunirea echipei si este in cantonamentul premergator sezonului 2021-2022 si a tinut sa mentioneze acest lucru cu o postare pe contul oficial de Instagram. La aceeasi fotografie, mai multi fani turci ii cer sa vina la Galatasaray, club pentru care tatal sau a facut istorie in perioada 1996-2001.

Sezonul trecut, mijlocasul roman a evoluat in 32 de meciuri in campionatul Scotiei, reusind sa marcheze de 7 ori si sa ofere 12 pase decisive. Rangers a avut si un parcus european remarcabil. A ajuns pana in optimile Europa League, unde a fost eliminata de Slavia Praga lui Nicusor Stanciu.

Ianis Hagi a ajuns in Scotia la inceputul lui 2020, cand Gerrard l-a imprumutat de la Genk. Evolutiile romanului i-au facut pe conducatorii clubului sa il transfere in vara aceluiasi an si sa le achite belgienilor 3.5 milioane de euro. Jucatorul mai are contract cu gruparea de pe Ibrox pana in 2024, iar cota lui, in acest moment, este de 6.5 milioane de euro, conform transfermarkt.

Hagi Jr. doreste sa incununeze acest an bun cu o prezenta la Jocurile Olimpice, dar Rangers i-a comunicat romanului ca se bazeaza pe el pentru preliminariile Champions League. Astfel, mijlocasul asteapta cu interes lista fotbalistilor pe care Mirel Radoi se va putea baza la Tokyo.