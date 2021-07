Ianis Hagi si Florin Tanase sunt mai valorosi decat Giroud! Pretul infim pe care il accepta Chelsea pentru a-l lasa sa plece 

Atacantul francez este pe picior de plecare de la Chelsea.

Olivier Giroud s-a transferat in ianuarie 2018 la Chelsea de la rivala Arsenal. In cele 119 meciuri pe care le-a jucat pentru echipa patronata de Abramovici, atacantul a marcat 39 de goluri si a reusit 14 pase decisive. Dar se pare ca francezul s-a saturat sa fie a doua opitune pentru centrul atacului, asa ca negociaza cu AC Milan, chiar daca mai are un an de contract cu englezii.

Potrivit lui Fabrizio Romano, clubul din capitala Italiei doreste sa il aduca pe Giroud pe San Siro. Jurnalistul precizeaza ca britanicii il vor lasa sa plece pentru doar doua milioane de euro.

"AC Milan i-a oferit doua milioane de euro lui Chelsea. Negocierile s-au oficializat pana in iunie 2023. Intelegerea este pe punctul de a fi perfectata", a scris Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

Giroud are un CV impresionat. Francezul este castigator al Campionatului Mondial, Champions League si Europa League. De asemenea, atacantul mai are in palmares un campionat in Franta, 4 Cupe ale Angliei si 3 Supercupe ale Angliei. Fotbalistul a obtinut 3 titluri de golgeter in cariera: in Ligue 2, Ligue 1 si Europa League.

Giroud va face 35 de ani in septembrie, iar cota sa, potrivit transfermarkt, este de 4 milioane de euro. Conform aceleiasi surse, Ianis Hagi si Alexandru Cicaldau valoreaza 6.5 milioane de euro, in timp ce Florin Tanase si Florinel Coman sunt estimati la 5 milioane de euro.