Ianis Hagi impresioneaza si in meciurile amicale! Ce a spus secundul lui Rangers despre evolutia romanului 

Hagi Jr. a oferit o pasa de gol in victoria cu 1-0 in fata lui Patrick Thistle.

Rangers a invins-o cu 1-0 pe Patrick Thistle, echipa din liga secunda scotiana, intr-un meci amical, printr-un gol marcat de Cedric Itten in minutul 83. Ianis a fost introdus de Gerrard pe teren in repriza a doua, iar mijlocasul roman si-a facut simtita prezenta pe teren. A reusit sa ofere pasa decisiva la singurul gol al partidei.

Evolutia jucatorului nu a trecut neobservata nici de secundul lui Rangers, Gary McAllister. Acesta a precizat ca Ianis a oferit o pasa superba pentru Itten.

"Ianis Hagi a avut o lovitura excelenta de cap, mingea a ajuns la Cedric si a marcat", McAllister la finalul meciului.

Romanul a fost laudat inclusiv de site-ul oficial al celor de la Rangers, care a titrat: "Ianis Hagi i-a trimis o minge sublima lui Cedric Itten, iar acesta nu a iertat din acea pozitie", sunt cuvintele scotienilor de pe rangers.co.uk.

La cum evolueaza situatia in acest moment, Ianis Hagi va ramane la Rangers, cel putin pana in iarna. Presa internationala a vorbit in aceasta vara despre interesul mai multor cluburi din Vest pentru el, printre care si Sevilla.