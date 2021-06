"Probabil imi voi da seama cand ma voi lasa de fotbal!" Ianis Hagi, declaratii misterioase dupa reunirea de la Rangers

Mijlocasul roman a inceput pregatiril pentru noul sezon.

Ianis a reusit sa fie cel mai bun pasator decisiv din sezonul trecut al primei ligi scotiene, fapt care a ajutat echipa pregatita de Steven Gerrard sa castige titlul, prima oara dupa 10 ani in care marea rivala Celtic a dominat competitia interna. Romanul spune ca inca nu realizeaza performanta si ca probabil cel mai bine va intelege dupa ce va renunta la fotbal.

"Am incercat sa realizez cat de important a fost acest moment pentru club, dar probabil imi voi da seama abia cand ma voi lasa de fotbal si voi sta pe o canapea gandindu-ma la cariera mea. Cred ca adevarata bucurie va veni peste 10, 15 sau 20 de ani, abia atunci voi simti ce mult a insemnat acest sezon.



Oricum, la acel meci a fost un sentiment incredibil, am devenit practic campioni. E greu sa gasesc cuvinte care sa descrie acea stare, dar am simtit in primul rand usurare. Cand revad fazele de la meciul cu St.Mirren, imi dau seama ca nu voi uita asta cat voi trai. Dar cred ca desi am marcat 9 goluri, unele decisive, sunt multumit de pasele mele de gol.

Cele mai multe au venit cand scorul era egal, sau cand Rangers avea avantaj minim. Asta ma face fericit, faptul ca am fost acolo cand echipa a avut nevoie de mine. Abia astept si meciurile din Champions League, sunt mult diferite de cele din campionat, e o alta provocare, sunt adversari foarte buni", a declarat Ianis Hagi.