VIDEO EXCLUSIV Uriașul de 100 kg pe care au vrut să ni-l fure nemții și americanii. Lupta deseori cu degetele îndoite, entorse și luxații

Uriașul de 100 kg pe care au vrut să ni-l fure nemții și americanii. Lupta deseori cu degetele îndoite, entorse și luxații Sporturi
SPORT.RO
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Vasile Andrei a cucerit aurul olimpic la Los Angeles 1984, bronzul la Moscova 1980 și a purtat de două ori drapelul României la Jocurile Olimpice.

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vasile andreiMoscova 1980Los Angeles 1984
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Vasile Andrei (70 de ani) a dezvăluit, într-un interviu acordat Sport.ro, că a avut ocazia să rămână în străinătate, însă a refuzat de fiecare dată, chiar dacă a fost dorit de Germania și Statele Unite.

De ce a spus „nu” Vasile Andrei visului american

Campionul olimpic de la Los Angeles 1984 și medaliatul cu bronz de la Moscova 1980 a explicat că familia a cântărit mai mult decât orice ofertă.

Întrebat de jurnalistul Ionuț Stoica dacă s-a gândit vreodată să rămână în afara țării, Vasile Andrei a fost categoric.

„Să rămân, nu. Oferte, încercări să mă racoleze, cum s-ar zice, au fost. Germania, Statele Unite, dar am spus nu. De ce? Aveam copii. Cu toate promisiunile că îmi aduc familia, tot am spus nu”, a declarat fostul mare campion pentru Sport.ro.

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A luptat cu entorse și degete îndoite

Vasile Andrei a vorbit și despre sacrificiile făcute de-a lungul carierei. Fostul luptător a mărturisit că a concurat de multe ori accidentat și a povestit un episod în care medicii au vrut să îl opereze, însă intervenția i-ar fi putut afecta definitiv cariera.

„De multe ori am avut accidentări. Entorse, luxații, degete îndoite. M-am internat odată în Katowice și apoi la Varșovia. Când am ajuns la București, medicii spuneau că trebuie operat. Un doctor extraordinar de la Spitalul Militar a spus că, dacă mă taie, mușchiul nu se va mai reface complet și poate fi un eșec. Nu m-au operat. Am stat trei săptămâni la Piatra Arsă, cu regim alimentar. Aveam 97 de kilograme, cu trei sub categorie, dar m-am antrenat în continuare. Asta înseamnă sacrificiu”, a povestit Vasile Andrei.

Născut pe 28 iulie 1955, la Albești, Vasile Andrei a cucerit aurul olimpic la Los Angeles 1984, bronzul la Moscova 1980 și a fost vicecampion mondial în 1982 și 1986. De asemenea, a fost portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980 și Seul 1988.

Imagini de colecție cu Vasile Andrei

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