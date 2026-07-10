Vasile Andrei (70 de ani) a dezvăluit, într-un interviu acordat Sport.ro, că a avut ocazia să rămână în străinătate, însă a refuzat de fiecare dată, chiar dacă a fost dorit de Germania și Statele Unite.

De ce a spus „nu” Vasile Andrei visului american

Campionul olimpic de la Los Angeles 1984 și medaliatul cu bronz de la Moscova 1980 a explicat că familia a cântărit mai mult decât orice ofertă.

Întrebat de jurnalistul Ionuț Stoica dacă s-a gândit vreodată să rămână în afara țării, Vasile Andrei a fost categoric.

„Să rămân, nu. Oferte, încercări să mă racoleze, cum s-ar zice, au fost. Germania, Statele Unite, dar am spus nu. De ce? Aveam copii. Cu toate promisiunile că îmi aduc familia, tot am spus nu”, a declarat fostul mare campion pentru Sport.ro.