Vinicius a făcut anunțul la cinci zile după ce Brazilia a fost eliminată de la CM 2026

Meciul Portugalia - Spania a fost unul dintre cele mai așteptate dueluri din cadrul fazei optimilor Cupei Mondiale 2026. Chiar dacă a fost rezervă în primul meci de la Cupa Mondială, 0-0 cu Capul Verde, Lamine Yamal a fost, apoi, titular incontestabil în echipa lui Luis de la Fuente.

Starul Barcelonei nu putea să lipsească din primul ”11” nici în meciul cu Portugalia din optimile competiției. După ce a evoluat și în 16-imi, cu Austria (3-0), Yamal a stabilit un record impresionant.

Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026? Yamal vrea duel cu Messi

Decarul Barcelonei a devenit primul jucător din istoria naționalei Spaniei care începe ca titular în două meciuri din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale la mai puțin de 19 ani.

Lamine Yamal va împlini 19 ani la 13 iulie. Ar putea să mai joace un meci până atunci, dacă Spania se va califica în faza următoare a competiției: pe 10 iulie este programat meciul din sferturi, cu Belgia.

Formația iberică se gândește la finală, iar Yamal chiar a vorbit despre adversarul pe care și-l dorește în ultimul act al Mondialului din acest an. Ar vrea să întâlnească Argentina, pentru un duel cu Leo Messi.

Yamal nu e afectat de critici

În aceste zile, starul Barcelonei a vorbit și despre criticile care îi sunt adresate:

”Iau criticile ca pe ceva pozitiv. Sunt zile în care te gândești că nu înțelegi de ce se spun acele lucruri. Dar în zilele în care joci bine, toată lumea trebuie să tacă.

Lumea își amintește de aceste momente, de la optimi și sferturi încolo. Atunci sunt cel mai motivat. Am luat tot acest proces cu calm pentru a ajunge în formă la acest moment. Mă simt foarte bine, cu mare dorință de a arăta ce reprezentăm ca echipă și cine sunt eu.

Pentru mine este unul dintre cei mai buni portari din lume. Va fi un aspect care îmi va îngreuna situația, dar, ca întotdeauna, voi intra pe teren cu dorința de a câștiga și fără să mă gândesc la un jucător anume.”