Radu Drăgușin a fost transferat de Fiorentina de la Tottenham în schimbul a 19 milioane de euro.

Fotbalistul român a semnat un contract până în 2031 cu gruparea „viola”, pentru a juca mai multe decât a făcut-o la Tottenham.

Cum vede Victor Becali transferul lui Radu Drăgușin: „Nu se compară cu Premier League”

Victor Becali a vorbit despre nivelul fotbalului românesc, despre care spune că nu mai contează la fel de mult ca în trecut.

Impresarul a dat drept exemplu pasul făcut de Radu Drăgușin, care prăsit Premier League și s-a întors în Serie A.

„Noi mai contăm pe undeva? Aș vrea să fim mai implicați, dar nu avem cum. Mai mergem pe la arabi, acolo unde se mai iau bani de la stat, se stă șase luni și cam atât. Mai mergem noi în Europa? În Ucraina e război, la ruși nu ne mai putem duce, așa că unde mai contăm?

Era Drăgușin în Anglia, a plecat în Italia. E un campionat bun, dar nu se compară cu Premier League. Bine, el s-a format acolo, știe campionatul, știe cum se joacă. Am înțeles că a renunțat și la bani, bravo, preferă să joace. Este o șansă să arate ce poate, e campionatul care i se potrivește.”, a spus Victor Becali, conform sptfm.ro.

Radu Drăgușin a fost format la academia lui Juventus, a mai evoluat în Serie A pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, iar în ianuarie 2024 Tottenham a plătit aproape 30 de milioane de euro pentru transferul său.

Până în prezent, fundașul român a adunat 193 de meciuri oficiale în carieră, cu 12 goluri și două pase decisive. În Serie A a bifat 40 de apariții și două goluri, iar în Premier League a evoluat în 35 de partide pentru Tottenham.