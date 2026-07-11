Pascual, fotbalist crescut la Rayo Vallecano, care a mai trecut pe la Villarreal, UD Ibiza și Atletico Madrid B, a rămas liber de contract în această vară, după ce înțelegerea cu divizionara secundă CD Mirandes i-a expirat.

Martin Pascual s-a consultat cu Andrei Rațiu înainte să semneze cu Dinamo

La Rayo Vallecano, Pascual a legat o relație de prietenie cu Andrei Rațiu, iar la momentul sosirii ofertei de la Dinamo s-a consultat cu internaționalul român.

"Andrei Rațiu este un prieten foarte bun. În anul în care el a venit la Rayo, eu eram acolo. Am tricoul lui de la echipa națională, i l-am cerut dinainte să știu că voi veni la Dinamo.

Înainte să semnez cu Dinamo, i-am scris și l-am întrebat: 'Uite, am oportunitatea de a juca la Dinamo, ce părere ai?'. Mi-a zis: 'Da, este o echipă de tradiție'", a povestit Martin Pascual, într-un interviu pentru PRO TV.