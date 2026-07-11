VIDEO EXCLUSIV "Am ofertă de la Dinamo, ce părere ai?" Răspunsul dat de Andrei Rațiu fostului său coleg

&quot;Am ofertă de la Dinamo, ce părere ai?&quot; Răspunsul dat de Andrei Rațiu fostului său coleg Superliga
SPORT.RO
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Martin Pascual (26 de ani), fundaș central spaniol, a semnat în această vară cu Dinamo, după ce s-a consultat și cu fostul său coleg Andrei Rațiu (28).

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Martin PascualDinamoRayo VallecanoAndrei Ratiu
Din articol

Pascual, fotbalist crescut la Rayo Vallecano, care a mai trecut pe la Villarreal, UD Ibiza și Atletico Madrid B, a rămas liber de contract în această vară, după ce înțelegerea cu divizionara secundă CD Mirandes i-a expirat.

Martin Pascual s-a consultat cu Andrei Rațiu înainte să semneze cu Dinamo

La Rayo Vallecano, Pascual a legat o relație de prietenie cu Andrei Rațiu, iar la momentul sosirii ofertei de la Dinamo s-a consultat cu internaționalul român.

"Andrei Rațiu este un prieten foarte bun. În anul în care el a venit la Rayo, eu eram acolo. Am tricoul lui de la echipa națională, i l-am cerut dinainte să știu că voi veni la Dinamo.

Înainte să semnez cu Dinamo, i-am scris și l-am întrebat: 'Uite, am oportunitatea de a juca la Dinamo, ce părere ai?'. Mi-a zis: 'Da, este o echipă de tradiție'", a povestit Martin Pascual, într-un interviu pentru PRO TV.

Martin Pascual, noul fundaș al lui Dinamo

Foto: PRO TV

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Martin Pascual, fan Real Madrid și Gerard Pique, antrenat de Fernando Torres

Fost jucător de baschet în copilărie, Martin Pascual este poreclit "Gladiatorul", iar la echipa secundă a lui Atletico Madrid a fost antrenat de fostul mare atacant spaniol Fernando Torres. Noul stoper al lui Dinamo spune că fundașul său preferat a fost Gerard Pique.

"Dintotdeauna mi-a plăcut Gerard Pique, chiar dacă eu țineam cu Real Madrid, iar Pique era la Barcelona", a mai spus Pascual.

Despre colaborarea cu Fernando Torres, Martin Pascual a spus: "A fost ceva incredibil pentru că este o legendă. Comunica foarte normal și te făcea să te simți în largul tău încât uitai cine este".

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