La Campionatul Mondial din 2026, Spania a bifat un rezultat de egalitate și patru victorii, iar vineri seară, de la 22:00 ora României, o va întâlni pe Belgia în optimile turneului final din SUA, Mexic și Canada.

Xavi, uluit: ”Doar la Messi, Maradona și Ronaldo Nazario am mai văzut așa ceva”. Ce fotbalist l-a lăsat cu gura căscată

Lamine Yamal, care și-a trecut deja în cont cu Spania EURO 2024 și care vrea să câștige și CM 2026, l-a impresionat pe Xavi, care a explicat că nu a mai văzut un jucător care poate decide un meci la o vârstă atât de fragedă de la Messi, Maradona și Ronaldo Nazario.

”E un lider în teren și face diferența la 18 ani, ceva ce am mai văzut doar la Messi, Maradona și poate Ronaldo Nazario. Deja a câștigat trei titluri în Spania, un Campionat European și acum e în sferturi la Cupa Mondială”, a spus Xavi, potrivit The Athletic.

Fostul antrenor al catalanilor, club la care Lamine Yamal evoluează de la 16 ani, a precizat și că spaniolul este unul dintre cei mai buni din generația actuală de fotbaliști.

”Poate fi starul unei ere, dacă are ambiția, atitudinea și determinarea potrivită. Ne uităm la un jucător de clasă mondială, care ar putea deveni cel mai bun din generația lui. Deja este în TOP 5, dacă nu chiar cel mai bun din generația actuală. Pentru mine, el este diferit. Următorii 15-20 de ani sunt ai lui, cât timp își dorește. Dacă vrea, sunt ai lui.

Prima dată l-am văzut la un meci de juniori. Avea 15 ani și a jucat grozav, cu un gol și două assisturi. M-am gândit 'Dumnezeule, noi nu avem pe nimeni așa în atac'.

Băiatul era dintr-o altă ligă față de toți ceilalți de pe teren. Diferența era uimitoare, practic făcea ce voia el pe teren. Băiatului ăsta nu îi este frică de nimic. E cu siguranță în top cinci jucători din lume în acest moment. Și dacă va câștiga Cupa Mondială, va fi considerat cel mai bun, nu am niciun dubiu”, a mai spus Xavi.

Cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Yamal are la prima reprezentativă a Spaniei 30 de selecții și șapte reușite.