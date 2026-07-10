Gata, Mason Greenwood semnează! Directorul sportiv aruncă bomba: „Vine!”

Potrivit presei din Turcia, oficialii clubului Fenerbahce au ajuns în Austria pentru ultimele discuții cu Olympique Marseille, iar mutarea este aproape de a fi finalizată.
Directorul sportiv Oguz Cetin a alimentat și mai mult zvonurile după sosirea la Linz. Întrebat de suporteri despre Greenwood, acesta a răspuns scurt: „Vine!”.
Mason Greenwood semnează cu Fenerbahce
Fenerbahce este încrezătoare că va ajunge la un acord cu Marseille pentru aproximativ 45 de milioane de euro, informează aspor.tr.
În vârstă de 24 de ani, Greenwood vine după unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. În tricoul lui Marseille a disputat 44 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat 26 de goluri și a oferit 10 pase decisive. În Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO, atacantul a încheiat campionatul cu 16 goluri.