Gata, Mason Greenwood semnează! Directorul sportiv aruncă bomba: „Vine!”

Potrivit presei din Turcia, oficialii clubului Fenerbahce au ajuns în Austria pentru ultimele discuții cu Olympique Marseille, iar mutarea este aproape de a fi finalizată.

Directorul sportiv Oguz Cetin a alimentat și mai mult zvonurile după sosirea la Linz. Întrebat de suporteri despre Greenwood, acesta a răspuns scurt: „Vine!”.