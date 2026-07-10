Eric a urmărit CM 2026 și a sperat că Brazilia va deveni campioană mondială. Visul său i-a fost 'ars' de evoluțille palide ale jucătorilor lui Carlo Ancelotti.

Eric e cel mai bun marcator străin din campionatul nostru, cu 66 de goluri în 222 de meciuri. El e urmat în acest top de un alt brazilian, Wesley, care are 64 de reușite, și de francezul Gnohere (58). Venit în România din 2007, mijlocașul ofensiv a jucat la Gaz Metan, Karpaty Lvov (Ucraina), Pandurii Târgu Jiu, Al Ahli (Arabia Saudită), Najram, Viitorul Constanța, Al-Markhiya (Qatar) și FC Voluntari.

Eric a avut o favorită la acest Mondial: desigur, Brazilia. Și nici nu concepe ca Argentina să cucerească medaliile de aur.

Eric: "Oricine, în afară de Argentina"

Cine e de vină pentru eliminarea Braziliei?

Cred că jucătorii, care nu au înțeles că îi așteptau acasă 200 de milioane de oameni. Mie mi se pare că FIFA cam trage puțin cu Argentina. Pentru mine poate să îl ia oricine în afară de Argentina, dar prima șansă cred că o are Franța, pentru că are o echipă tânară, o echipă frumoasă, dar bineînțeles, eu aș ține cu Anglia.

Cine va fi Mister World Cup?

Cred că de data asta Mbappe.