Jovan Markovic va continua în Superliga după despărțirea de Farul Constanța. După cum Sport.ro v-a prezentat aici, atacantul de 25 de ani a ajuns la FC Botoșani, iar Marius Croitoru este convins că poate redeveni unul dintre cei mai buni atacanți din campionat.

Marius Croitoru: „Dumnezeu i-a dat talent mult și el nu a făcut nimic”

Antrenorul moldovenilor a vorbit despre situația lui Markovic și a explicat că principalul obiectiv este ca fotbalistul să revină la forma fizică optimă.

„Am avut un cantonament bun, fără accidentări. Mai avem nevoie de 3-4 jucători ca să avem un lot complet. Markovic a venit și a făcut pregătirea cu noi. Eu l-am adus. Mi-a plăcut mereu să lucrez cu jucători talentați și cred că a venit momentul în care a conștientizat că este într-un punct important al carierei”, a spus Marius Croitoru.

Tehnicianul a recunoscut că greutatea a fost una dintre problemele atacantului și susține că acesta a început deja să facă progrese.

„Îl pun și pe cântar, pentru că acesta este cel mai mare adversar al lui. Nu poți să ai atâta talent și să nu realizezi că singurul tău adversar ești tu însuți. Problema cu greutatea a existat mereu. Dumnezeu i-a dat talent mult, iar din acest punct de vedere nu a reușit să valorifice nimic. A ajuns sub 90 de kilograme, ceea ce îmi doream. Mai are de muncit”, a adăugat Croitoru la Sport Total FM.

Markovic, liber de contract după despărțirea de Farul, a bifat în sezonul trecut 21 de meciuri pentru constănțeni, a reușit șase goluri și a livrat o pasă decisivă.

În cariera sa, atacantul a mai evoluat pentru Universitatea Craiova, Academica Clinceni, Oțelul Galați și Hermannstadt. În prezent, este cotat la 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt.