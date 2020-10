Reactia lui Ianis Hagi dupa ce a fost criticat de presa din Scotia! Ce mesaj a postat mijlocasul roman

Glasgow Rangers a invins pe teren propriu cu 1-0 pe Lech Poznan in etapa a doua a grupei D din Europa League.

Ianis Hagi a fost titular pentru scotieni si a fost schimbat de Steven Gerrard in minutul 69 dupa o evolutie slaba.

Dupa meci, fotbalistul de 22 de ani a fost aspru criticat de presa din Scotia, fiind notat de jurnalisti cu nota 4.

Dupa aceste critici, Ianis a postat pe Twitter un mesaj motivational, in care preciza ca este deja concentrat la urmatorul meci al lui Rangers, in deplasare cu Kilmarnock.

6️⃣ points out of 6️⃣????Great start in @EuropaLeague ???? Already focused on Sunday’s match ????????#UEL pic.twitter.com/gJPX6jgJtL — Ianis Hagi (@IanisHagi10) October 30, 2020

Glasgow Rangers are un inceput de sezon fantastic, fiind singura echipa din Marea Britanie care nu a pierdut inca vreun meci oficial. Baietii lui Gerrard au inregistrat zece victorii si doua remize in prima liga scotiana si doua victorii in primele doua etape din Europa League.

Dupa meciul din acest weekend de la Kilmarnock, pentru echipa lui Ianis Hagi urmeaza meciul cu Benfica de la Lisabona, in etapa a treia a grupelor Europa League.