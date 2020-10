Derby FCSB - FCDB?! :) Noi probleme in Stefan cel Mare! Nicolae Badea cere schimbarea numelui pentru echipa din Liga 1: a trimis cerere oficiala la LPF

Pe langa problemele financiare care sunt nelipsite de la Dinamo, clubul se confrunta acum si cu neclaritati cu privire la numele echipei de fotbal din Liga 1.

Nicolae Badea, fost actionar si presedinte al Consiliului de Administratie de la Dinamo, spune ca echipa din Liga 1 foloseste pe nedrept numele de 'FC Dinamo Bucurest' si cere schimbarea acestuia in 'SC Dinamo 1948 SA'.

Badea a trimis deja o adresa catre LPF si cere schimbarea numelui echipei din Liga 1.

"Echipa de prima liga Dinamo nu are in denimirea oficiala inainte de Dinamo si FC, iar dupa Dinamo si Bucuresti, asa dupa cum bine cunoasteti si nu ati revenit ca urmare a primei noastre notificari.

Cu respect va atragem atentia ca, in cazul in care in documentele/comunicarile dvs. publice Dinamo mai apare ca FC Dinamo Bucuresti, ne vedem nevoiti a ne adresa justitiei, deoarece se face confuzie intre cele doua entitati fotbalistice. Pe site-ul dvs. Dinamo apare ca FC Dinamo 1948, Dinamo Bucuresti, s.a, numele entitatii fiind desigur SC Dinamo 1948 SA", se arata in notificarea trimisa catre LPF, facuta publica de Gazeta.

Nicolae Badea este patronul echipei ACS FC Dinamo, echipa care evolueaza in Liga a 4-a.

Sursa foto: Gazeta

