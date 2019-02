Planul "bomba" al lui Mircea Lucescu! Vrea sa preia o noua echipa si da un indiciu: "Ar putea fi pe un alt continent! Am energia necesara"

Mircea Lucescu s-a despartit de nationala Turciei si spune ca si-a indeplinit obiectivul: "Le-am intinerit echipa", afirma el.

Ajuns la 73 de ani, Mircea Lucescu a ramas fara echipa. El s-a despartit de nationala Turciei, dupa ce, spune el, si-a incheiat mandatul si si-a indeplinit obiectivul: acela de a intineri reprezentativa turca. Acum, Il Luce e in cautarea unei alte formatii. El spune ca nu se gandeste la retragere, pentru ca "inca are energia necesara".

Mircea Lucescu spune ca ar fi dispus sa antreneze si pe un alt continent decat Europa!

"Inca sunt tanar. Energia mea este mai mult decat suficienta pentru a face aceasta meserie. As putea antrena o echipa din Europa sau de pe alt continent. Vom vedea ce va fi", a spus Lucescu pentru agentia turca Anadolu.

"Am realizat obiectivul pe care il aveam la echipa nationala. Am construit o echipa tanara. Am micsorat media de varsta de la 29 de ani la 23,5 ani, un pas important. Apoi, am convenit sa ne despartim. Turcia are un loc special in inima mea. Am amintiri frumoase de cand am antrenat aici. Aceasta legatură sufleteasca nu se va rupe niciodata", a adaugat tehnicianul.

Mircea Lucescu a pregatit nationala Turciei intre august 2017 si februarie 2019. El a avut un salariu anual de 2.5 milioane euro si a incasat 600.000 la despartirea de turci.

Patru victorii, sase egaluri si sapte infrangeri a obtinut Lucescu pe banca nationalei Turciei.

