Motivul pentru care Becali si-a dat acordul sa plece Nedelcu: "Asta mi-a spus impresarul lui!"

Gigi Becali i-a semnat o hartie impresarului Pietro Chiodi prin care orice echipa dispusa sa plateasca 2 milioane de euro il poate transfera pe Dragos Nedelcu.

Becali a semnat o hartie prin care isi da acordul pentru transferul lui Nedelcu, in schimbul a 2 milioane de euro. Patronul FCSB a explicat ca impresarul lui Nedelcu a fost nemultumit de faptul ca jucatorul pe care il reprezinta nu prinde prea des primul 11.

"E o hartie pe care am semnat-o mai demult. Impresarul lui a venit la mine, ca nu stiu ce, ca nu stiu cum, ca de ce nu joaca baiatul, dau eu i-am spus: <<bai, tata, la Steaua nu este nimeni titular! Nu se poate sa fii titular la Steaua>>"

"M-a intrebat cati bani am dat pe el, pentru ca voia sa-l duca imprumut la o echipa, cu drept de cumparare, 5 milioane de euro."

"Nu am fost de acord cu imprumutul. Pai, ce, sa il ia si dupa aceea sa zica ca nu il mai vor? Nu! Daca vor sa il cumpere, sa imi dea doua milioane de euro, cat am dat pe el. Pentru ca atat am dat eu pe el, 1,5 milioane de euro plus clauza de 500.000 de euro, pentru 20%."

"Nu m-a dezamagit, daca era asa il dadeam gratis, liber. Dar eu mai am incredere in el. Poate ma sucesc, pentru ca suntem si calificati la Euro 2019 si altul va fi pretul dupa aceea. Eu i-am dat acea hartie mai mult ca sa nu faca nazuri.", a spus Becali la Digisport.

VEZI SI:



**Becali si presedintele lui Dinamo, negociere in direct pentru transferul lui Montini. La ce suma s-a ajuns :)

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube