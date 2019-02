Sumudica s-a intors din drum si s-a bagat in GUNOI dupa un bilet la pariuri! Poveste FABULOASA: "I-a luat pe angajatii clubului si au cautat toti!"

Sumudica i-a facut sa rada pe sefii sai. S-a apucat sa caute in gunoi un bilet la pariuri pe care-l credea pierdut.

Adrian Teodorescu. fost conducator la Farul, Astra sau Progresul, a povestit un episod de senzatie din perioada pe care Sumudica a petrecut-o la Constanta.



"Mi-a spus un jucator ce s-a intamplat. Sumudica avea un bilet pe care l-a aruncat, credea ca nu-l va mai castiga. Dupa ce a aflat un rezultat, s-a intors la Constanta desi era in drum spre Bucuresti. El si angajatii de la club au cautat in container biletul. Asa am auzit. S-a intors de la jumatatea drumului ca sa caute!", a dezvaluit Teodorescu.