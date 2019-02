Wanda il RUPE definitiv pe Icardi de Inter! Decizie SOC: argentinianul a fost exclus din lot si a ramas fara banderola!

Ruptura dintre Icardi si Inter Milano s-a produs!

Mauro Icardi a ramas fara banderola de capitan si nu a fost inclus in lot pentru meciul cu Rapid Viena din Europa League. Decizia a venit in urma negocierilor esuate dintre sotia lui Icardi, Wanda, si clubul italian. Wanda este cea care il reprezinta pe Icardi la negocieri si cere un salariu mult mai mare pentru prelungire. In plus, Wanda i-a scos din sarite pe sefii lui Inter dupa ce a cerut ca Lautaro sa joace mai mult alaturi de sotul ei, cei doi fiind prieteni.

"Mauro a marcat mereu, iar Lautaro a inscris cu Parma datorita miscarii extraordinare a lui Mauro. Poate ca Spalletti ar trebuie sa-i joace impreuna, profitand de faptul ca sunt prieteni. Nu e rivalitate intre ei.

MI-ar placea ca Mauro sa fie mai protejat de cei din club, pentru ca de multe ori apar lucruri urate despre el din interior", a declarat Wanda Nara.

In acest timp, Icardi are cea mai slaba forma din ultimii ani, fara gol de 7 meciuri.

Inter a anuntat pe Twitter ca Samir Handanovic este noul capitan al lui Inter.

