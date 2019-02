"Cu un singur om am avut probleme acolo" Di Maria rupe tacerea dupa ce i-a injurat pe fanii lui United si a fost aruncat in gard

Angel Di Maria a fost inamicul principal al celor de la Manchester United.

Revenit dupa 3 ani pe Old Trafford, Di Maria a fost huiduit la fiecare atingere de minge. Argentinianul a petrecut un sezon la Manchester United, insa fara sa impresioneze. Di Maria a fost vandut de Real Madrid in 2014 la United impotriva vointei sale cu 70 de milioane de euro, iar un an mai tarziu a fost trimis la PSG pentru 65 de milioane de euro.

Di Maria spunea mai tarziu ca a plecat pentru ca nu ii placea sa locuiasca in Manchester, iar asta i-a atras antipatia suporterilor englezi.

Huiduit la fiecare atingere de minge, Di Maria a fost si aruncat direct in gardul de protectie la o faza de joc de catre Ashley Young. Argentinianul s-a revansat insa cu varf si indesat, reusind cele doua pase decisive in victoria cu PSG cu 2-0.

Camerele l-au surprins la unul dintre goluri pe Di Maria in timp ce injura spre suporterii lui United, iar argentinianul a tinut sa faca o serie de precizari.

Di Maria: Stiam ca asta o sa se intample!



"A fost dificil inca din primul minut, dar stiam ca asta urmeaza sa se intample. Am mai spus-o in trecut, n-am vorbit niciodata urat despre oamenii de aici si despre acest club. aceste lucruri se intampla, iar oamenii au reactionat urat. Eu am avut doar probleme cu Van Gaal aici", a spus Di Maria pentru postul spaniol Cadena Cope.

Adus ca proaspat castigator de Champions League cu Real Madrid in 2014, Di Maria nu s-a inteles cu Van Gaal si a sfarsit ca rezerva in acel sezon petrecut la United.

Tuchel: Daca il tachinezi, nu inseamna ca Di Maria o sa fie mai slab!



Tuchel a acuzat in finalul partidei atacul brutal al lui Ashley Young. "Nu era nevoie sa-l impinga in gard. Bine ca nu s-a accidentat la acea faza. Di Maria era putin nervos si trebuia sa stea mai calm in prima repriza. A avut o perioada dificila, e un tip foarte competitiv. Daca il tachinezi, nu inseamna ca o sa fie mai slab. Cred ca a avut o relatie buna cu fanii, In final a fost bine", a spus Tuchel la conferinta.