Juventus pregateste cea mai socanta mutare din 2019! Dybala + 50.000.000 euro pentru FARAONUL golgheter al lui Liverpool! Primul raspuns al englezilor

Juventus vrea sa-l aduca pe egipteanul Mohamed Salah langa Ronaldo si e dispusa sa renunte la argentinianul Paulo Dybala!

Juventus viseaza la readucerea lui Mohamed Salah in Serie A. Atacantul egiptean a mai jucat la Fiorentina si Roma, explodand la ultima dintre formatii inainte de a ajunge in Premier League. Italienii sunt dispusi sa ii propuna lui Liverpool un schimb cu adevarat uimitor.



Tuttosport scrie astazi ca oficialii lui Juventus pregatesc o "mega oferta". Acestia se gandesc sa il ofere pe Paulo Dybala, plus 50.000.000 euro, pentru Salah!

Pe de alta parte, Liverpool nu pare la fel de dispusa in acest moment sa isi vanda super atacantul, pretul fixat lui Salah fiind de 200.000.000 euro!

In varsta de 26 de ani, Salah a marcat 49 de goluri in Premier League in doar 62 de aparitii!

Alte 14 goluri a dat egipteanul pentru echipa de pe Anfield in UEFA Champions League!