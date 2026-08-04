Olăroiu și-a dat OK-ul: 4.200.000 de euro!

Chiar dacă a ajuns la o formație care își permite să arunce bani pe transferuri „fără număr“, Oli s-a ferit de mutări zgomotoase și scumpe și a transferat „cu cap“. La Al-Jazira au sosit, la cererea românului, aripa Milson (Steaua Roșie Belgrad), fundașul stânga Ruben Amaral (Al-Wahda), stoperul Nermin Mujkic (FK Sarajevo) și portarul Ersin Destanoğlu (Beșiktaș). Cea mai mare sumă de transfer s-a plătit pentru primul, cinci milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Cosmin Olăroiu (57 de ani) a preluat, în luna iunie, una dintre cele mai bogate echipe din Orientul Mijlociu, Al-Jazira, însă românul are mare grijă de petrodolarii arabilor.

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Acum însă, cu doar câteva zile înainte de primul meci oficial al sezonului, Olăroiu și-a dat OK-ul pentru încă un transfer important.

Olăroiu ia unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Turcia

Potrivit presei din Emirate, Al-Jazira tocmai a ajuns la un acord cu Trabzonspor pentru transferul lui Salih Malkoçoğlu (21 de ani). Acesta e unul dintre cei mai promițători fotbaliști turci, având capacitatea de a juca atât ca „închizător“, cât și ca fundaș central.

Aducerea lui Salih Malkoçoğlu, la Al-Jazira, s-a făcut în schimbul sumei de 4,200,000 de euro. Contractul semnat include și clauze de performanțe, în funcție de care suma poate crește.

„Cosmin a fost impresionat de forța fizică a jucătorului, de modul în care se impune în duelurile aeriene, dar și de inteligența sa tactică. De asemenea, fotbalistul turc are capacitatea de a coordona jocul din spate, remarcându-se prin calm și prin abilitatea sa de a <<citi>> jocul. Cosmin a ajuns la concluzia că acest jucător are un potențial mare și că aducerea sa reprezintă o investiție inspirată pentru viitorul clubului Al-Jazira“, a notat presa din Emirate.

Olăroiu speră să-l folosească pe Salih Malkoçoğlu în crucialul meci de pe teren propriu cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită). Învingătoarea acestui duel, care se va juca la Abu-Dhabi pe 11 august, va merge în grupa Champions League Elite, cea mai tare competiție asiatică la nivel de cluburi.