El s-a alăturat echipei Schalke la începutul anului şi a ajutat-o ​​să obţină promovarea în Bundesliga. Dzeko a ajuns în regiunea Ruhr în ianuarie 2026 de la Fiorentina şi avea contract până la sfârşitul sezonului 2025/26.

Edin Dzeko și-a prelungit contractul cu Schalke

Luni, el a semnat o prelungire a contractului pe un an, până pe 30 iunie 2027. „Din ianuarie, am jucat pentru Schalke cu o echipă grozavă şi în faţa unor fani fantastici. Promovarea în Bundesliga este unul dintre momentele culminante ale carierei mele.

Încă sunt nerăbdător. Şi vreau, de asemenea, să ajut echipa noastră în Bundesliga”, a explicat Edin Dzeko, citat în comunicatul de presă al lui Schalke 04.