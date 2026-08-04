Fostul internațional este de părere că toate cluburile din Superliga ar trebui să încerce să schimbe stilul de joc și să treacă de la un stil defensiv, practicat mai ales de echipele mici, la unul ofensiv, care să ofere mai multă spectaculozitate partidelor.

Mai în glumă, mai în serios, Marica a susținut că în momentul de față meciurile din Superliga pot fi privite doar de rudele jucătorilor, deoarece nu au ritm.

„Încerc să mă cenzurez, pentru că am o părere cu privire la treaba asta cu mentalitatea. Trebuie să o schimbi de la juniori, se schimbă în generații... ai nevoie de timp.

La noi se stă pe jos, până îți dă mingea... dacă ai 1-0, a doua repriză este un chin. Să te uiți la o partidă de Liga 1... ai șanse mari să adormi. Așa ritm au... Sunt partide la care doar dacă ești rudă de gradul unu te uiți, altfel... e realitate”, a spus Ciprian Marica în cadrul emisiunii VOYO Sport LIVE.

Pulhac l-a completat amuzat: „Nu te poți uita la el! Și te mai sună după meci și întrebi: <<Cum am jucat?>>, <<Ai jucat bine, mă, dar n-am văzut meciul, dar tu ai jucat bine.>>”

Ulterior, Ciprian Marica a tras o concluzie care ar trebui să le dea de gândit liderilor din fotbalul românesc: „Fotbalul nostru devine din ce în ce mai neatractiv. Nu mă refer la partidele importante, ci la cele obișnuite”.