Decorat cu titluri în zona arabă încă din 2008, când a câștigat campionatul Arabiei Saudite cu AL Hilal, Cosmin Olăroiu e unul dintre cei mai de succes antrenori din fotbalul din Golf.

Cosmin Olăroiu, ”Împăratul” țărilor arabe: ”Era pe lista clubului ori de câte ori căutau antrenor”

El a fost de curând prezentat oficial la Al Jazira, club care a încheiat pe poziția a patra în stagiunea recent încheiată, cu 44 de puncte după 26 de etape desfășurate.

Arabii au evidențiat că negocierile între conducerea clubului din Abu Dhabi și Olăroiu au avut loc la Paris și l-au numit pe antrenorul român ”Împăratul care va conduce Mândria Capitalei” în următoarea stagiune.

Tot presa arabă a mai sugerat și că Al Jazira și-a dorit de mult timp să colaboreze cu Olăroiu, însă împrejurările nu au permis până acum concretizarea acestei variante.

”Capitala franceză, Paris, a fost locul de desfășurare a negocierilor dintre oficialii echipei Al Jazira și antrenorul român Cosmin Olăroiu, cu privire la posibila sa numire ca manager al 'Mândriei Capitalei' pentru sezonul următor.

Ore de călătorii, consultări și discuții, unele tehnice, altele administrative și altele financiare, au culminat cu un rezultat pozitiv: clubul a anunțat oficial acordul, confirmându-l pe Olăroiu drept 'Împăratul' care va conduce 'Mândria Capitalei' în sezonul următor.

Numele antrenorului român a fost întotdeauna pe lista scurtă a echipei Al Jazira, ori de câte ori clubul căuta un manager care să preia frâiele, dar lucrurile au mers constant împotriva dorințelor ambelor părți.

Negocierile nu s-au limitat la aspectele financiare complexe, ci s-au extins la detalii tehnice, mai ales având în vedere vasta experiență a antrenorului și cunoștințele sale aprofundate despre echipă și campionat.

Antrenorul și-a prezentat viziunea tehnică și nevoile echipei, specificând chiar cine ar trebui eliberat și cine ar trebui să continue. Obiectivul clubului, și al său ca antrenor, care revine după o perioadă nereușită la Al Ain, este singular: să readucă titlul de campioană în mai 2027”, a scris alkhaleej.ae.

Contract pe două sezoane și buget impresionant

Instalarea antrenorului român a fost confirmată oficial în urmă cu o zi. Românul are ca obiectiv ”renașterea” sportivă a clubului și readucerea echipei în lupta pentru trofee. Olăroiu a parafat cu Al-Jazira o înțelegere valabilă până în anul 2028.

Pentru a-l aduce la echipă, șeicii i-au oferit un contract care îl plasează în topul celor mai bine plătiți tehnicieni din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite. Românul va încasa un salariu de șase milioane de dolari pe an, echivalentul a 500.000 de dolari lunar.