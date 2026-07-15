Arabii au spus tot despre Olăroiu și contractul său incredibil, la Al-Jazira: „Asta e explicația“

În luna iunie, Oli a fost numit, la Al-Jazira, una dintre cele mai importante grupări din Orientul Mijlociu. Această formație a devenit a patra din Emirate din CV-ul tehnicianului român. La precedentele sale echipe de club din această țară, Olăroiu a scris istorie. Pentru că a cucerit un total de 16 trofee cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli (fosta Al-Ahli Dubai) și Sharjah, devenind cel mai titrat antrenor din istoria țării.

Cosmin Olăroiu se pregătește pentru ceea ce va fi un sezon cu o presiune foarte mare pe umerii săi.

Rezultatele sale anterioare, în Emirate, i-au adus lui Oli acest contract „faraonic“ pe care tocmai l-a semnat cu Al-Jazira, în valoare de cinci milioane de dolari pe sezon! Așadar, Olăroiu rămâne cel mai bine plătit om din spotul românesc, statut pe care îl deține de câțiva ani.

Olăroiu, sub lupa arabilor la televiziunea din Emirate: „Un mare câștig pentru Al-Jazira“

La Al-Jazira, suma uriașă pe care o va încasa Oli vine „la pachet“ cu presiunea rezultatelor. Pentru că tehnicianul român e văzut drept omul potrivit pentru ca gruparea din Abu-Dhabi să ajungă la un titlu așteptat de șase ani. Ultima dată, Al-Jazira a triumfat pe plan intern, la capătul sezonului 2020-2021.

Pornind de aici, numirea lui Olăroiu, la Al-Jazira, a fost analizată în cadrul unei emisiuni fotbalistice din Emirate. Expertul din studio, marocanul Badreddine Idrissi, a salutat numirea românului la gruparea din Abu-Dhabi.

„În mod clar, Cosmin e un câștig pentru Al-Jazira. Cosmin e un personaj important care știe tot ce ține de fotbalul din Emirate. De aceea, are și cele mai multe trofee din țară și a ajuns la această experiență uriașă la nivel local. La Al-Jazira, principalul obiectiv din fiecare sezon e câștigarea titlului. De aceea, aducerea lui Cosmin pe bancă e o mare lovitură. Asta e și explicația acestei numiri: Al-Jazira e printre formațiile fruntașe din Emirate, iar acum, odată cu aducerea lui Cosmin, speră mai mult ca oricând la câștigarea campionatului“, a spus Badreddine Idrissi.

Expertul din Maroc a fost completat apoi de un specialist din Emirate, aflat în studio, la rândul său.

„Cosmin e antrenor de echipă de club. Atunci când a fost numit selecționer al Emiratelor, eu v-am zis aici că nu va reuși. Pentru că n-a reușit nici ca selecționer al Arabiei Saudite. Dar, când vorbim de echipe de club, Cosmin e de departe cel mai bun din fotbalul nostru. El reușește să construiască echipe de succes, atunci când are jucătorii la dispoziție, zi de zi, și lucrează cu ei la antrenamente. Eu sunt convins: Al-Jazira va ajunge la rezultatele dorite cu Cosmin pe bancă“, a afirmat specialistul din Emirate.