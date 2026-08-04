Gigi Becali spera să câștige o sumă importantă pentru clubul său din accederea în faza principală din Conference League, dar fosta campioană a României a fost eliminată încă din al doilea tur preliminar al competiției de letonii de la FK Auda (2-3, 1-4).

Acum, FCSB se concentrează pe campionat, unde a făcut primul pas greșit, scor 2-2 cu Farul Constanța în runda a treia. Cu toate acesta, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) rămâne pe primul loc, la egalitate cu rivala Rapid.

Ciprian Marica: ”Mihai Stoica a greșit flagrant”

Pentru eșecul cu FK Auda, Marica l-a găsit drept vinovat pe Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, pentru declarațiile date înainte de meciul din retur.

„Vreau să fac o singură precizare. N-am nimic cu Mihai Stoica, absolut nimic, dar mi se pare că a greșit flagrant, el, personal. Un conducător cu experiență, să faci asemenea greșeli, pentru mine e inexplicabil.

Nici echipa nu a fost condusă cum trebuie. Când toată echipa nu joacă nimic, la unison, aceeași bandă proastă, înseamnă că ceva în spate n-a fost bine. Că n-ai pregătit meciul, că n-ai venit cu nimic să-ți surprinzi adversarul, că n-ai citit adversarul”, a spus Ciprian Marica, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Marius Baciu (51 de ani) a bifat, până acum, șapte meciuri pentru cei de la FCSB în Superliga României și Conference League. Patru dintre acestea au fost victorii, iar singurele sale înfrângeri sunt cele cu FK Auda.

FCSB rămâne cu șapte puncte după primele trei etape și se pregătește pentru duelul din deplasare cu Sepsi OSK, din următoarea etapă. De partea cealaltă, Farul va juca ”acasă” cu Csikszereda.

Echipele de start din FCSB - Farul 2-2:

FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, M. Toma - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu

M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, M. Toma - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu Rezerve: R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, L. Stancu, A. Stoian, D. Popa, Politic

Farul: R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu

R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu Rezerve: Buzbuchi, Sima, Larie, A. Duțu, Kaminski, Banu, N. Popescu, Marincean, Gongear, R. Tănasă, I. Cojocaru

VIDEO - REZUMAT FCSB - FK Auda 2-3 (tur):