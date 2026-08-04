Jovo Lukic, aproape de FCSB?! Gigi Becali a oferit anunțul: „Mâine mă interesez de el”

Universitatea Cluj a avut cel mai bun an din istorie în 2025/2026, când ardelenii au terminat pe locul secund în SuperLiga și au cedat la lovituri de departajare în finala Cupei României. Jovo Lukic a fost principalul marcator al echipei, iar acesta ar putea schimba clubul în această vară.

Gigi Becali îl vrea pe Jovo Lukic la FCSB

FCSB nu se regăsește nici în acest start de sezon. După ce în stagiunea precedentă a obținut locul pentru cupele europene în urma a două baraje, roș-albaștrii au fost eliminați încă din prima „dublă” europeană, Auda trecând mai departe după 7-3 la general.

Unul dintre motivele pentru care FCSB a ratat calificarea a fost lipsa prospețimii pe faza ofensivă. Daniel Bîrligea a ratat o sumedenie de ocazii în meciurile cu letonii, astfel că Gigi Becali dorește să aducă concurență pe post.

Dacă pista Denis Drăguș este din ce în ce mai departe, omul de afaceri s-a reorientat către golgheterul SuperLigii de anul trecut. Mai exact, Gigi Becali a transmis după remiza cu Farul din etapa a 3-a a SuperLigii că se va interesa de serviciile lui Jovo Lukic.

„Hai să vedem mâine cu Lukić. Să vedem dacă pot să îl iau sau nu pe Lukić. Mâine mă interesez de Lukić. Nu am atacant. Am avut oferte pe Bîrligea. Nu am vrut să știe presa. Am negociat în secret. L-au văzut scouterii în seara asta. Am avut două oferte. Cinci milioane de euro am avut pe el. Să vedem dacă mai dau atât după meciul ăsta”, a declarat Gigi Becali după 2-2 cu Farul, conform Prima Sport.