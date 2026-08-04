Mohamed Salah a spus ”DA” și semnează! Va avea un salariu fabulos

Dorit în Arabia Saudită în ultimii ani, starul egiptean este foarte aproape de un transfer în Turcia. În ultima perioadă s-a zvonit că Beșiktaș și Trabzonspor se luptă pentru semnătura sa, iar câștig de cauză pare să fi avut echipa la care evoluează Denis Drăguș.

Mohamed Salah s-a înțeles cu Trabzonspor

Trabzonspor va fi noua echipă a lui Salah. Clubul a ajuns deja la o înțelegere cu agentul său, iar egipteanul va încasa și un salariu fabulos la noua sa echipă, de 17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și eventuale bonusuri, scriu turcii de la ntv.com.tr.

Acum, ar urma doar ca cele două părți să ajungă la un acord cu privire la durata contractului, dar și a clauzelor din contract.