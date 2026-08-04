Tommi Jyry, avertisment înainte de KuPS - Universitatea Craiova: „Nu joacă valoarea de piață sau cifrele de pe Transfermarkt”

Tommi Jyry, avertisment înainte de KuPS - Universitatea Craiova: „Nu joacă valoarea de piață sau cifrele de pe Transfermarkt” Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova o va întâlni pe KuPS în turul trei preliminar al UEFA Europa League.

TAGS:
Din articol

După ce a trecut fără probleme în primul tur preliminar al UEFA Champions League, scor 5-1 în dublă manșă cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova nu a reușit să se califice după meciurile cu Levski Sofia și astfel că a fost retrogradată în Europa League.

Tommi Jyry, avertisment pentru Universitatea Craiova

Primul duel din „dubla” KuPS - Universitatea Craiova este programată joi, 10 august, și va avea loc în Finlanda. La adversarii oltenilor este legitimat și un jucător cunoscut pentru fotbalul românesc: Tommi Jyry (26 de ani).

Mijlocașul s-a despărțit în această vară de Petrolul Ploiești și a debutat deja în tricoul lui KuPS. Înainte de duelul din turul trei preliminar al UEFA Europa League, Tommi Jyry a fost întrebat despre echipa favorită la calificare.

Fostul jucător al Petrolului a avertizat-o pe Universitatea Craiova și a transmis că meciul va fi echilibrat, iar nu cotele de piață de pe Transfermarkt vor da echipa învingătoare. Oltenii sunt evaluați la 38,1 milioane de euro, pe când KuPS la 6,3 milioane de euro.

„(n.r. - Cine este favorita) Poate întrebi persoana greșită cine este favorita! (râde) Dar cred că va fi foarte, foarte echilibrat. E greu de spus. Poate că, sigur, Craiova este un club mai mare, cu o valoare de piață mai mare și toate cele, deci poate că au mai multă presiune decât noi. Dar sunt sigur că vor fi două meciuri foarte echilibrate. Nu joacă valoarea de piaţă sau cifrele de pe Transfermarkt”, a declarat Tommi Jyry, potrivit Fanatik.

Cifrele lui Tommi Jyry

Tommi Jyry a făcut primii pași în fotbal Helsinki IFK, ca în ianuarie 2019 să ajungă la KuPS. După trei ani petrecuți la viitoarea adversară a Universității Craiova, mijlocașul a ajuns la FC Inter, iar din februarie 2024 a fost legitimat la Petrolul. După aproape doi ani și jumătate petrecuți în România, finlandezul a decis să revină la KuPS.

  • 700.000 de euro e cota de piaţă a lui Tommi Jyry
  • 91 de meciuri, trei goluri și șase decisive a adunat mijlocașul la Petrolul Ploiești
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Panică pe plaja Paradise Beach din Thassos. Oamenii au privit îngroziți întreaga scenă de salvare a unui adolescent român
Panică pe plaja Paradise Beach din Thassos. Oamenii au privit îngroziți întreaga scenă de salvare a unui adolescent român
ULTIMELE STIRI
Ter Stegen a plecat de la Barcelona! Portarul a fost prezentat la noua echipă
Ter Stegen a plecat de la Barcelona! Portarul a fost prezentat la noua echipă
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica a găsit vinovatul pentru ”dezastrul” de la FCSB: ”A greșit flagrant”
Ciprian Marica a găsit vinovatul pentru ”dezastrul” de la FCSB: ”A greșit flagrant”
„Nu poți să te uiți!” Verdict dur după primele etape din Superliga: „Doar dacă ești rudă de gradul unu!”
„Nu poți să te uiți!” Verdict dur după primele etape din Superliga: „Doar dacă ești rudă de gradul unu!”
Jovo Lukic, aproape de FCSB?! Gigi Becali a oferit anunțul: „Mâine mă interesez de el”
Jovo Lukic, aproape de FCSB?! Gigi Becali a oferit anunțul: „Mâine mă interesez de el”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB l-a transferat astăzi pe câștigătorul Cupei! Cine este noul portar al echipei lui Becali

FCSB l-a transferat astăzi pe câștigătorul Cupei! Cine este noul portar al echipei lui Becali

OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”

FCSB - Farul 2-2 | Joao Paulo a salvat un punct pentru roș-albaștri în ultimele minute

FCSB - Farul 2-2 | Joao Paulo a salvat un punct pentru roș-albaștri în ultimele minute

Două transferuri stelare la Liverpool!

Două transferuri stelare la Liverpool!



Recomandarile redactiei
Ciprian Marica a găsit vinovatul pentru ”dezastrul” de la FCSB: ”A greșit flagrant”
Ciprian Marica a găsit vinovatul pentru ”dezastrul” de la FCSB: ”A greșit flagrant”
„Nu poți să te uiți!” Verdict dur după primele etape din Superliga: „Doar dacă ești rudă de gradul unu!”
„Nu poți să te uiți!” Verdict dur după primele etape din Superliga: „Doar dacă ești rudă de gradul unu!”
Ter Stegen a plecat de la Barcelona! Portarul a fost prezentat la noua echipă
Ter Stegen a plecat de la Barcelona! Portarul a fost prezentat la noua echipă
Olăroiu și-a dat OK-ul: 4.200.000 de euro!
Olăroiu și-a dat OK-ul: 4.200.000 de euro!
Jovo Lukic, aproape de FCSB?! Gigi Becali a oferit anunțul: „Mâine mă interesez de el”
Jovo Lukic, aproape de FCSB?! Gigi Becali a oferit anunțul: „Mâine mă interesez de el”
CITESTE SI
Navele scufundate de germani în Dunăre au ieșit la suprafață, aproape de Porțile de Fier 2. De ce nu pot fi scoase

stirileprotv Navele scufundate de germani în Dunăre au ieșit la suprafață, aproape de Porțile de Fier 2. De ce nu pot fi scoase

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

stirileprotv Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!