Tommi Jyry, avertisment înainte de KuPS - Universitatea Craiova: „Nu joacă valoarea de piață sau cifrele de pe Transfermarkt”

După ce a trecut fără probleme în primul tur preliminar al UEFA Champions League, scor 5-1 în dublă manșă cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova nu a reușit să se califice după meciurile cu Levski Sofia și astfel că a fost retrogradată în Europa League.

Tommi Jyry, avertisment pentru Universitatea Craiova

Primul duel din „dubla” KuPS - Universitatea Craiova este programată joi, 10 august, și va avea loc în Finlanda. La adversarii oltenilor este legitimat și un jucător cunoscut pentru fotbalul românesc: Tommi Jyry (26 de ani).

Mijlocașul s-a despărțit în această vară de Petrolul Ploiești și a debutat deja în tricoul lui KuPS. Înainte de duelul din turul trei preliminar al UEFA Europa League, Tommi Jyry a fost întrebat despre echipa favorită la calificare.

Fostul jucător al Petrolului a avertizat-o pe Universitatea Craiova și a transmis că meciul va fi echilibrat, iar nu cotele de piață de pe Transfermarkt vor da echipa învingătoare. Oltenii sunt evaluați la 38,1 milioane de euro, pe când KuPS la 6,3 milioane de euro.

„(n.r. - Cine este favorita) Poate întrebi persoana greșită cine este favorita! (râde) Dar cred că va fi foarte, foarte echilibrat. E greu de spus. Poate că, sigur, Craiova este un club mai mare, cu o valoare de piață mai mare și toate cele, deci poate că au mai multă presiune decât noi. Dar sunt sigur că vor fi două meciuri foarte echilibrate. Nu joacă valoarea de piaţă sau cifrele de pe Transfermarkt”, a declarat Tommi Jyry, potrivit Fanatik.