Fotbalistul român a debutat în victoria 4-2 cu Groningen, dar a fost scos la pauză, când scorul era 1-1. Man a avut parte de același tratament și în înfrângerea cu 0-2 din partida cu Telstar.

În ambele partide, jucătorul venit de la Parma a avut prestații modeste, iar Peter Bosz l-a înlocuit după doar o repriză.



Olandezii l-au taxat pe Dennis Man, iar antrenorul s-a decis: „Nu a lăsat cea mai bună impresie”



Man are concurență serioasă la PSV, iar olandezii au scris despre decizia luată de antrenorul Peter Bosz. Aceștia au scos în evidență forma slabă pe care o traversează jucătorul.

Presa din Olanda a dezvăluit că tânărul Esmir Bajraktarevic, care joacă pe poziția lui Dennis Man, are șanse mari să fie titular în următorul meci din campionat.

Fotbalistul bosniac a ieșit în evidență în ultimele două meciuri, iar Peter Bosz l-ar putea recompensa cu titularizare contra celor de la Nijmegen.

„Dennis Man nu a lăsat cea mai bună impresie în ultimele săptămâni, dar atacantul român este mult mai experimentat când vine vorba de a juca meciuri importante.

Potrivit sursei noastre, FootballBosnia, SportSport Bosnia este sigură de poziția de titular a lui Bajraktarevic în ceea ce privește meciul în deplasare al lui PSV de la Nijmegen. Acest lucru nu înseamnă cu siguranță că va fi așa, dar jocul bun al atacantului a făcut cu siguranță o oarecare impresie recent.”, au scris olandezii.

