Olandezii l-au taxat pe Dennis Man, iar antrenorul s-a decis: „Nu a lăsat cea mai bună impresie”

Olandezii l-au taxat pe Dennis Man, iar antrenorul s-a decis: &bdquo;Nu a lăsat cea mai bună impresie&rdquo;
Dennis Man nu a avut parte de startul pe care și l-ar fi dorit la PSV.

Fotbalistul român a debutat în victoria 4-2 cu Groningen, dar a fost scos la pauză, când scorul era 1-1. Man a avut parte de același tratament și în înfrângerea cu 0-2 din partida cu Telstar.

În ambele partide, jucătorul venit de la Parma a avut prestații modeste, iar Peter Bosz l-a înlocuit după doar o repriză.

Man are concurență serioasă la PSV, iar olandezii au scris despre decizia luată de antrenorul Peter Bosz. Aceștia au scos în evidență forma slabă pe care o traversează jucătorul.

Presa din Olanda a dezvăluit că tânărul Esmir Bajraktarevic, care joacă pe poziția lui Dennis Man, are șanse mari să fie titular în următorul meci din campionat. 

Fotbalistul bosniac a ieșit în evidență în ultimele două meciuri, iar Peter Bosz l-ar putea recompensa cu titularizare contra celor de la Nijmegen.

„Dennis Man nu a lăsat cea mai bună impresie în ultimele săptămâni, dar atacantul român este mult mai experimentat când vine vorba de a juca meciuri importante.

Potrivit sursei noastre, FootballBosnia, SportSport Bosnia este sigură de poziția de titular a lui Bajraktarevic în ceea ce privește meciul în deplasare al lui PSV de la Nijmegen. Acest lucru nu înseamnă cu siguranță că va fi așa, dar jocul bun al atacantului a făcut cu siguranță o oarecare impresie recent.”, au scris olandezii.

PSV le-a plătit 8,5 milioane de euro pentru serviciile lui Dennis Man celor de la Parma. Italienii îl cumpăraseră pe internaționalul român în urmă cu patru ani de la FCSB, actuala campioană a României, cu 12,6 milioane de euro.

La Parma, Man a bifat 142 de apariții în toate competițiile, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 28 de ori și să paseze decisiv în 17 situații.

