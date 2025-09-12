Fotbalistul a fost titular în ambele meciuri ale lui PSV din Eredivisie de când s-a transferat la Eindhoven. A bifat câte o repriză cu Groningen (4-2) și cu Telstar (0-2). Dacă în primul meci a avut o evoluție bună, în al doilea Man a fost mai mult absent.



Olandezii s-au pronunțat în cazul lui Dennis Man înainte de meciul lui PSV



Pentru PSV urmează confruntarea cu NEC Nijmegen din a cincea etapă sâmbătă seară, de la ora 19:45. Cele două echipe se vor întâlni pe ”Goffertstadion”



Dennis Man vine după meciurile de la echipa națională. Fotbalistul a fost titular atât în jocul de pregătire cu Canada de pe Arena Națională (0-3), cât și în partida din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 cu Cipru (2-2).



Olandezii îl văd pe Dennis Man din nou titular pentru PSV!



”Cu două echipe ofensive și o istorie bogată, meciul promite să fie un spectacol. NEC vrea să continue pe baza startului de vis, în timp ce PSV caută să se răzbune după dureroasa înfrângere cu Telsta”, au mai scris olandezii.



PSV le-a plătit 8,5 milioane de euro pentru serviciile lui Dennis Man celor de la Parma. Italienii îl cumpăraseră pe internaționalul român în urmă cu patru ani de la FCSB, actuala campioană a României, cu 12,6 milioane de euro.



La Parma, Man a bifat 142 de apariții în toate competițiile, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 28 de ori și să paseze decisiv în 17 situații.

