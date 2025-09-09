Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, Dennis Man a fost legitimat la Parma în perioada 2021 - 2025. Italienii l-au adus de la FCSB pentru 12,6 milioane de euro și l-au cedat la PSV Eindhoven pentru 8,5 milioane.



Valentin Mihăilă este estimat de site-urile de specialitate la trei milioane de euro și a ajuns la Parma în 2020, când Universitatea Craiova l-a cedat pentru 9,1 milioane de euro. Între timp, fotbalistul a ajuns la Rizespor, după ce turcii le-au achitat celor de la Parma două milioane de euro.



Cum s-a descurcat Parma în noul sezon fără Dennis Man și Valentin Mihăilă



Fără Man și Mihăilă, Parma a început cu stângul noul sezon. Echipa ”cruciaților” a pierdut cu 0-2 în fața lui Juventus, în prima etapă din Serie A. Jonathan David și Dusan Vlahovic au marcat pentru ”Bătrâna Doamnă”.



În a doua etapă, Parma a remizat cu Atalanta, pe ”Stadio Ennio Tardini”, scor 1-1. Patrick Cotrone a marcat pentru gazde, în timp ce Mario Pasalic a făcut-o pentru oaspeți.



Cifrele lui Man & Mihăilă



La Parma, Man a bifat 142 de apariții în toate competițiile, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 28 de ori și să paseze decisiv în 17 situații.



De cealaltă parte, Mihăilă a jucat 106 meciuri la Parma, a înscris 15 goluri și a pasat decisiv de 12 ori, în aproape 5500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

