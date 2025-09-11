PSV le-a plătit 8,5 milioane de euro pentru serviciile lui Dennis Man celor de la Parma. Italienii îl cumpăraseră pe internaționalul român în urmă cu patru ani de la FCSB, actuala campioană a României, cu 12,6 milioane de euro.



Man a bifat două apariții pentru PSV momentan. Dacă împotriva lui Twente în a doua etapă din Eredivisie a fost pe bancă, fotbalistul a fost titular cu Groningen în etapa #3, dar și cu Telstar în etapa #4.



Dennis Man, subiect de discuție în Olanda: ”Românii sunt înnebuniți după el, dar pe mine nu m-a convins”



Hans Kraay Jr., fost jucător olandez, a sugerat că Man încă nu l-a convins pe deplin, dar chiar și așa e răbdător și vrea să-i descopere întregul potențial al fotbalistului.



10 milioane de euro este cota lui Dennis Man, conform site-urilor de specialitate



”Trebuie să fiu sincer, Dennis Man nu m-a convins încă, dar în România sunt înnebuniți după el. Așa că spun să am răbdare”, a punctat Hans Kraay Jr, potrivit psvfans.nl.



La Parma, Man a bifat 142 de apariții în toate competițiile, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 28 de ori și să paseze decisiv în 17 situații.

